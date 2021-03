Dünya ve Güneş arasındaki ilişki her zaman merak edilmiştir. Dünyadan görülen güneş sadece küçük yuvarlak bir parçadır. Tabi gerçekte güneşim boyutu hiç de küçük değildir. Dünya ile Güneş arasında akıl almaz bir uzaklık vardır. Bu yüzden dünyadan bakılınca güneş oldukça küçük bir halde görünmektedir. Aradaki mesafe ise oldukça fazladır.



Dünyanın Güneşe Olan Uzaklığı Ne Kadar ve Kaç Kilometredir?



Dünya ile Güneş arasında oldukça büyük bir uzaklık vardır. Dünya ile güneş arası 149.5 milyon kilometredir. Yani hesaplaması oldukça zor olan bir uzaklıktır. Teknoloji geliştikçe daha detaylı araştırmalar yapılmaya başlanmıştır. Bu araştırmalar sonucunda daha detaylı ve daha gerçekçi bilgiler ortaya çıkmaktadır. Şu an bilinmesi gereken uzaklık 149.5 milyon kilometre şeklindedir.



Dünya ve Güneş arasında güncel olarak şu an bilinen uzaklık 149.5 milyon kilometre civarındadır. Tabi daha detaylı araştırmalar ve çalışmalar halen devam etmektedir. Zaten dünya ve güneş arasını direkt olarak ölçmek mümkün değildir. Bunun yerine uzaya gönderilen araçlar yardımıyla bu ölçümler yapılmaktadır. Tabi bunun için teknolojinin her imkanından yararlanılmaktadır. Daha ileriki yıllarda Dünya ve Güneş arasındaki ilişkinin yeni ayrıntıları ortaya çıkacaktır.