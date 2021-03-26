Dünyanın En Zehirli Hayvanı Hangisidir? Dünyanın En Zehirli Hayvanları Ve Özellikleri

Zehirli ve tehlikeli hayvanlar ile kimse karşılaşmak istemez. Zehirli hayvanların birçoğu salgıladığı zehir sayesinde her canlıyı kolayca öldürebilir.

Dünyanın En Zehirli Hayvanı Hangisidir?

Dünya üzerinde yaşayan çok sayıda zehirli hayvan vardır. Bu hayvanlardan birisi ise oldukça zehirlidir. Bu hayvanın ismi ise ok kurbağasıdır.



Zehirli Ok Kurbağası



Zararsız gibi görünen bu hayvanın salgıladığı zehir herhangi bir canlıyı kısa süre içerisinde öldürebilir. Bu kurbağaya dokunan kişi bile zehirden hemen etkilenebilir. Küçük ve mavi tonlarında bir canlıdır.

Dünyanın En Zehirli Hayvanları ve Özellikleri Nelerdir?

Dünyanın en zehirli hayvanları arasında oldukça farklı türler bulunmaktadır. Yılan, akrep, örümcek, deniz canlısı ve daha birçok farklı türden zehirli hayvan vardır.

1. Taipan Yılanı

Bir zehirli yılan türü olan Taipan yılanı hızlı, büyük ve oldukça tehlikelidir. Anavatanı ise Avustralya'dır. Karada yaşayan yılanlar içerisinde en zehirli olanların başında gelmektedir. Korkunç bir yılan türü olduğu bilinmemektedir.

2. Kutu Denizanası

Bir deniz canlısı olan kutu denizanası, farklı yapısı ve sahip olduğu zehir ile son derece ölümcül bir türdür. Isırdığı insanı 5 dakikalık bir süre içerisinde kolayca öldürebilir.

3. Kral Kobra

Tehlikeli bir yılan türü olan bu türün boyu 6 metreye kadar çıkabiliyor. Tek bir ısırığı ile bir insanı kolayca öldürebilir. Ayrıca devasa yapıda bir fili bile salgıladığı zehir sonucu öldürebilir. Genellikle Asya ve Afrika topraklarında rastlanan bir yılan türüdür.

4. Mavi Halkalı Ahtapot

Farklı bir ahtapot türü olan bu hayvan zehirli bir türdür. Normal ahtapotlara göre küçük olan bu canlının taşıdığı zehir çok sayıda insanı öldürmeye yetecek kadardır. Tehlikeli ve zehlirli olan bu ahtapot ile asla karşılaşmak istemezseniz.



5. Brezilya Gezgin Örümceği



Zehirli bir örümcek türü olarak bilinen gezgin örümceği çok tehlikeli hayvanlardan birisidir. Bu örümcek dünyanın en zehirli hayvan türleri arasında bulunmaktadır. Salgıladığı zehir ise oldukça güçlüdür. Zehrinin bulaştığı kişi kısa sürede hayatını kaybedebilir.



6. Kırmızı Hint Akrebi



Akreplerin ne kadar tehlikeli olduğunu bilmeyen yoktur. Kırmızı Hint akrebi ise son derece zehirli bir tür olarak bilinmektedir. Isırığı ile zehrini salan bu akrep türünün yaydığı zehir kalp rahatsızlığına yol açarak bir insanı kısa sürede öldürebilir.