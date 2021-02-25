Dünyanın En Soğuk Ülkesi Nedir Ve Neresidir? Dünyanın Soğuk Ülkeleri Sıralaması Ve İsimleri

Türkiye'de bu zamana dek ölçülen en düşük sıcaklık -46 derecedir. Ülkemizdeki en soğuk kış ise 1960 yılında yaşandı.

Dünyanın En Soğuk Ülkesi Nedir ve Neresidir?

Dünyanın en soğuk ülkesi Rusya'dır. Ülkedeki en düşük sıcaklıklar ise Sibirya Bölgesinde ve Oymkayon kasabasında kaydedildi. Aynı zamanda yüzölçümü bakımından dünyanın en büyük ülkesi olan Rusya'nın geneline karasal iklim hakimdir. Kuzeye gidildikçe yükseklik artar ve sıcaklık aynı oranda düşer.

Dünyanın En Soğuk Ülkeleri Sıralaması ve İsimleri

1- Danimarka:

İskandinavya ülkeleri arasında yer alan Danimarka, Rusya'dan sonra dünyanın en soğuk ikinci ülkesidir. Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland'da yıllık ortalama sıcaklık -5 ile -9 derece aralığındadır.

Danimarka'nın kuzeyine gidildikçe nüfus yoğunluğu azalır. Bunun en büyük nedeni kış ve sonbahar aylarında havanın -20 dereceye kadar düşmesidir.

2- Kanada:

Kanada, Rusya'dan sonra yüz ölçümü bakımından en büyük ikinci ülkesidir. En soğuk şehri Kuzeybatı Toprakları adıyla bilinen bölgede yer alır. Karasal ve kutup ikliminin hakim olduğu Kanada, kış mevsimi yaklaşık 7 ay sürer.

3- İzlanda:

İzlanda, ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinin görülmediği nadir ülkelerden biridir. Bir ada ülkesi olan İzlanda'da kışlar soğuk ve kar yağışlı, yazlar ise kurak ve serin geçer. İskandinavya ülkesinde bu zamana kadar kaydedilmiş en düşük sıcaklık ise -40 derecedir.

4- Amerika Birleşik Devletleri

Amerika Birleşik Devletlerinin en soğuk eyaletleri sırasıyla, Teksas, Pensilvanya, New Jersey ve New Hampshire'dir. Bu eyaletlerin ortak özelliği ise Amerika'nın kuzeyinde yer almasıdır. Orta kuşak step ikliminin hakim olduğu bölgede yazlar sadece iki ay sürerken 6 ay kış yaşanır.

5- Kazakistan:

Rusya, Çin ve Özbekistan ile sınır komşusu olan Kazakistan'da yıllık gece sıcaklığı 0.3 derecedir. Dünyanın en soğuk ülkelerinden biri olmasının iki nedeni vardır.

1- Rusya ile sınır komşusu olması.

2- Ortalama yükseltisinin yaklaşık 390 metre olması.

7- İngiltere:

Avrupa'nın en soğuk ülkelerinden biri olan İngiltere'de yılın 9 ayı yağmurlu ve serin geçer. İlkbahar mevsiminin görülmediği ülkede 2 ay yaz yaşanır.

8- Moğolistan:

Moğolistan, Kazakistan'dan sonra Orta Asya'nın en soğuk ülkesidir. Tundra, step ve karasal iklimin görüldüğü Moğolistan'da yıllık ortalama sıcaklık 2 derecedir.