Dünyanın En Kalabalık Şehri Hangisidir? Dünyanın En Kalabalık Şehirleri Sıralaması Ve Nüfusları

Dünyanın birçok farklı yerinde oldukça yüksek nüfusa sahip olan şehirler bulunmaktadır. Bu şehirler mega şehir olarak bilinir ve hem nüfus bakımından hem de sanayi, sosyal etkinlikler ya da her türlü faaliyet konusunda önemli bir potansiyel teşkil ederler.

Dünyanın En Kalabalık Şehri Hangisidir?

Yapılan araştırmalar ile beraber şu an dünyanın en kalabalık şehri olarak Japonya'nın Tokyo kenti belirlenmiş durumda. Toplamda 37 milyonu aşan nüfusu ile oldukça geniş bir potansiyele sahip olan Tokyo, aynı zamanda her geçen yıl artış göstermeye de devam ediyor. Tam olarak 37 milyon 393 bin gibi yüksek bir nüfus potansiyel rakamı ile beraber, şu an dünyanın en kalabalık şehridir. Bu büyük Metropol aynı zamanda dünyanın her açıdan merkezi şehirleri arasında yer alır.

Özellikle günümüzde yaşanan şehirlere göç ile beraber kalabalık şehirler çok daha kalabalık aile geliyor. Sosyal yaşam içerisinde farklı imkanları tek bir çatı altında toplamak isteyen insanlar, aileleri ile beraber büyük şehirlere göç veriyor. Nüfus bakımından ele alındığı vakit Japonya'nın Tokyo şehri de yine en fazla göç alan şehirlerden biridir.

Dünyanın En Kalabalık Şehirleri Sıralaması ve Nüfusları

Sadece Tokyo şehri değil aynı zamanda dünyanın birçok farklı ülkesindeki önemli şehirler yüksek bir nüfus potansiyeline sahiptir. Bunlar birer metropol ve mega şehir olarak da anılır. Altyapı sistemleri, hastaneler, sosyal aktiviteler ve alışveriş ile beraber daha birçok farklı unsur üzerinden oldukça önemli şehirlerdir. Bu bağlamda dünyanın en kalabalık şehirlerini sıralamak ve nüfusları ile ele almak mümkün.

- Japonya - Tokyo, toplam nüfusu 37 milyon 39 bin

- Hindistan - Delhi 30 milyon toplam nüfusu 291 bin

- Brezilya - Sao Paulo toplam nüfusu 22 milyon

- Meksika - Meksiko City toplam nüfusu 21 milyon

- Bangladeş - Dakka toplam nüfusu 20 milyon

Bu şekilde görüldüğü üzere oldukça yüksek nüfusları ile beraber bu şehirler dünyanın önemli bir nüfusunu kapsar. Sadece nüfusu ile değil bu şehirler aynı zamanda tüm olanakları ile beraber de dünyanın merkezleri olarak öne çıkar. Diğer taraftan İstanbul ise 15 milyon 519 bin gibi yüksek bir nüfusu ile bu sıralamada 14. sırada yer almaktadır.