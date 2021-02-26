Dünyanın En Hızlı Hayvanı Hangisidir Ve Saatte Kaç Km Hız Yapabilir? Dünyanın En Hızlı Hayvanları Sıralaması Ve Listesi

Birçok bireye göre dünyanın en hızlı hayvanı değişiklik göstermektedir. Fakat nesnel sonuçlara başvurulduğunda oldukça şaşırtıcı durumlar ile karşılaşılması mümkündür.

Dünyanın En Hızlı Hayvanı Hangisidir ve Saatte Kaç Km Hız Yapabilir?

Birçok bireye göre dünyanın en hızlı hayvanı kimdir diye sorulduğunda farklı ve oldukça öznel fikirler alınmaktadır. Özellikle kara hayvanları arasında bulunana ve oldukça hızlı olarak kabul edilenlerden birisi de çıta olarak kabul edilmektedir. Fakat gezegen üzerinde bulunana ve en hızlı olan hayvan kesinlikle çıta değildir. Bu sonuç pek çok bireyin genel değer algılarını tamamen yerinden oynatacak cinstendir. Aslında dünyanın en hızlı hayvanı sanılanın aksine çıta değil bayağı doğanıdır.

Tam tamına bu hayvanın saatte yaptığı kilometre 399 kilometre saat olarak verilmiştir. Neredeyse görülmez denilecek hızda ve süratte bunan bu hayvanların hızına yetişmek son derece zor olmaktadır. Öyle ki görüntüsünün alan kameramanlar dahi video işlemleri boyunca oldukça sıkıntılı süreçler ile karşılaştırılmıştır. Öyle ki zaman zaman yavaşlatma teknolojisi bili işin içine giren etkenlerden en önemlisin olmuştur.

Dünyanın En Hızlı Hayvanları Sıralaması ve Listesi

Dünyanın en hızlı canlıları bir sıralama konulduğu takdir de oldukça şaşırtıcı sonuçlar ile karşılaşılması muhtemeldir. Çünkü en hızlı hayvanların genellikle birçoğu uçan hayvanlar sınıfına bulunmaktadır. İlk üç sırayı kartal ailesinde bulunana canlılar almaktadır.

Devamında dördüncü sırada ise oldukça farklı bir canlımın olduğu bilinmektedir. Bu canlı ne bir kara hayvanıdır ne de bir hava canlısı olarak bilinmektedir. Bu canlı Merlin balığı olarak bilinen bir tür yüzen aile mensubu çaldır. Öyle ki bu canlının hızı kara hayvanlarının en hızlısından dahi hızlıdır. Özellikle tüm vücudunun su içinde olmasında rağmen yaptığı hız oldukça fazladır.

Bu nede aslında sürtünmesiz bir ortam içinde bulunurlarsa en hızlı canlı olma imkânını sağlar. Besinci ve son canlı ise çita olarak bilinmektedir. Bu hayvan kara hayvanları arasında en hızlı canlıdır. Genel sıralama içinde ise besinci sırada bulunan son derece suratlı hayvanlardan biridir. Bu canlının hız kapasitesi sınırlıdır.