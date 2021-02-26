Dünyanın En Derin Gölü Hangisidir Ve Nerededir? Dünyanın En Derin Gölleri Ve Derinlik Ölçüleri

Aslında göller dört tarafı kara ile kaplı büyük su kütleleridir. Bu su kütleleri pek çok farklı doğa olayı sonucunda meydana gelebilmektedir.

Dünyanın En Derin Gölü Hangisidir ve Nerededir?

Göller dünyanın oluşumunun en başında bulunmayan bir su kütlesi olarak bilinmektedir. Özellikle göller yapısı itibari ile gideğeni olmayan sıvı birikmiş alanlardır. Bu nedenle pek çok kimse tarafında göllerin genel yapısı merak konusu olmuştur. Dünyanın en derin göllerinde bazı çaplıların yaşadığı binmektedir. Bu sanlılar daha çok o göllerde yaşama alışmış ve o yaşama adapte olmuş canlılar olarak bilinmektedir.

Dünyanın en büyük gölü bu gün Azerbaycan ülkesinde bulunana Baykal gölü olmaktadır. Bu göl aslıdan küçük çaplı bir deniz olarak da kabul eden coğrafya bilginleri bulunmaktadır. Fakat sonuçta doğrudan birdeniz ile bağlantısı olmadığı için bir göl sınıfında değerlendirilmesi gerekmektedir. Aynı durum Karadeniz için de geçerli olmaktadır.

Aynı öneme sahip olan bu deniz ile doğrudan buluşma imkânı olduğu için bir iç deniz özelliği taşımamaktadır. Son yıllarda artan göçler ve son yıllarda artan kirlikten dolayı Baykal gölü bir miktar su kaybetmiştir. Fakat kaybolan bu su miktarı yakın zamanda pek bir öneme sahip değildir.

Dünyanın En Derin Gölleri ve Derinlik Ölçüleri

Dünyanın en derin gölü olarak kabul edilen Baykal gölü tam olarak 12 bin canlıyı bünyesinde barındırmaktadır. Bu nedenle he yüzeysel hem de içerdiği türler açısından en büyük göl olarak kabul edilmektedir. Bu denli büyük bir göl olmasından dolayı oldukça dünyanın ve Asya kıtasının en büyük gölü olarak belirlenmiştir. Baykal gölünden sonra birçok göl bulunmaktadır. Bu göllerden birisi de Türkiye de Van ili sınırları arasında bulunana Van gölüdür.

Van gölü özellikle Türkiye ve Avrupa açısından en derin göl konumunda da bulunmaktadır. İsviçre ve İzlanda gibi ülkelerde genellikle parça parça göllere rastlamak da mümkün olmaktadır. Fakat bu göller toplu halde olmadığı için en derin göller sınıfında bulunmamaktadır. Özellikle okyanus tabanları ve deniz tabanlarında oldukça derin göller bulunmaktadır.