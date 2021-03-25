Dünyanın En Büyük Köpek Balığı Hangisidir? En Büyük Köpek Balığı Türleri Ve Özellikleri

Denizde yaşayan canlılardan en dikkat çekeni köpek balıklarıdır. Korkutucu olan bu canlılar birçok kez filmlere bile konu olmuştur.



Dünyanın En Büyük Köpek Balığı Hangisidir?



Bilinen en büyük köpek balığı balina köpek balıklarıdır. Balina köpek balığı oldukça büyük bir yapıya sahiptir.



Balina Köpek Balığı



Boyu 13 metre ile 15 metreye kadar uzayan ve 30 ton ağırlığa kadar çıkabilen balina köpek balıkları genellikle tropikal sularda yaşamaktadır. Oldukça büyük olmasına rağmen diğer köpek balıklarına göre saldırganlığı yoktur. Tabi yine de büyük bir canlı olduğu im dikkat etmekte fayda vardır.



En Büyük Köpek Balığı Türleri ve Özellikleri Nelerdir?



Balina köpek balığı dışında birçok iri türde köpek balığı bulunmaktadır. Bu köpek balıklarının çoğu saldırgan yapıdadır ve son derece tehlikelidir.



1. Büyük Beyaz Köpek Balığı



Büyük bir yapısı olan bu köpek balığı türü genellikle ılıman sularda yaşamaktadır. Türkiye'de ise Ege ve Akdeniz taraflarında görülebilir. Ağırlığı 1.5 ton civarına çıkabilen bir türdür. Uzunluğu ise 6 ile 7 metre arasında değişmektedir.



2. Camgöz Köpek Balığı



Camgöz köpek balıklarının boyları 8 metreye kadar ulaşabilir. Ağızlarının açık hali ise 1.5 metredir. Oldukça büyük olan bir canlı olarak en büyük köpek balıkları arasına girmeyi başarmıştır. Görünüşü korkutucu olsada nazik yapıda bir köpek balığıdır.



3. Goblin Köpek Balığı



Goblin köpek balığı oldukça farklı bir köpek balığı cinsidir. Nadir bulunan bu köpek balığının boyu 5 metreye kadar çıkabilir. Yetişkin bir Goblin köpek balığı 6 metreyi bile görebilir. Genellikle okyanusun derinliklerinde bulunan bir köpek balığı türüdür. Goblim köpek balığının başının üzerinde kılıcı andıran bir çıkıntı vardır. Bu görünümü ile oldukça farklıdır.

4. Kaplan Köpek Balığı



Kaplan köpek balıklarının uzunlukları 3.5-4 metre arasında değişebilir. İnsanlar için tehlikeli olan bu köpek balıkları denizlerde bulunan memeliler ve kaplumbağalar ile beslenir. Derin sularda daha sık dolaşan canlılardır. Dişleri ise oldukça büyüktür.



5. Çekiç Başlı Köpek Balığı



Baş yapısı ile dikkat çeken bu köpek balığının boyu 2 metreye kadar çıkabilir. Ağırlıkları ise 50 kiloya kadar çıkmaktadır. Dişileri ise 80-100 kilo arasında değişmektedir. Ilıman ve tropik yapılı sularda daha sık yaşamaktadır.