Dünyanın En Büyük Hayvanı Nedir Ve Hangisidir? Dünyanın En Büyük Hayvanlarının İsimleri

Metrelerce uzunluğa ve büyüklüğe sahip olan pek çok farklı hayvan türü bulunmaktadır. Bu hayvanların bazıları karada bazıları denizde ya da havada yaşar. Özellikle söz konusu deniz olduğu zaman elbette dünyanın en büyük hayvanlarının buradan çıkmış olduğunu söylemek mümkün. Çağlar boyunca da her zaman bu şekilde olmuştur.

Dünyanın En Büyük Hayvanı Nedir ve Hangisidir?

Pek çok kişi dünyanın en büyük hayvanı hangisi olduğu konusunda internet üzerinden araştırma gerçekleştiriyor. Özellikle boyutları çıplak gözle bakıldığında hayret uyandıran ciddi anlamda çok büyük hayvanlar bulunmaktadır. Bu hayvanlar içerisinde en büyük olanı ise şüphesiz mavi balinadır. Literatürdeki adı ise, ‘’Balaenoptera Musculus,’ şeklinde ifade edilir. Bu hayvanın toplam uzunluğu ise 21 metreyi buluyor. Açık ara fark ile dünyanın en büyük ve en uzun hayvanı olarak mavi balina öne çıkar.

Daha çok okyanusun en derin kısımlarında yaşayan mavi balina, genel olarak bu boyutlara kadar ulaşır. Şu an için gözlemlenmiş olan en uzun mavi balina ise 21 metre olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Tabii bununla beraber 1 ya da 2 metre aşağı kadar yetişkin mavi balinalar da bulunuyor. Yavru mavi balinalar dahi metreler cinsi ile ölçülen boyutlara ulaşmaktadır.

Dünyanın En Büyük Hayvanlarının İsimleri

Dünyanın en büyük hayvanlarının farklı türlerden ortaya çıktığını dile getirmek mümkün. Özellikle denizde ve karada yaşayan hayvanların boyutları pek çok insanın düşünemeyeceği kadar büyük noktaya gelebiliyor. Metreler ile ölçülen bu hayvanlar, aynı zamanda görse olarak şahit olunduğunda hayretler içinde bırakabilmektedir. Bu bağlamda dünyanın en büyük hayvanların isimleri şu şekilde ele alınabilir;

- Mavi balina (Yaklaşık olarak 21 metreye kadar)

- Filler (Yaklaşık olarak 7 metreye kadar)

- Anakonda (Yaklaşık olarak 10 metreye kadar)

- Dev kalamar (Yaklaşık olarak 19 metreye kadar)

- Devekuşu (Yaklaşık olarak 2 metreye kadar)

Genel olarak ele alındığı vakit dünyanın en büyük ve en uzun hayvanları bu şekilde öne çıkıyor. Tabii bu hayvanlardan bazıları ağırlık açısından da oldukça yüksek bir noktaya çıkabilmektedir. Özellikle mavi balina ile beraber ayrıca filler tonlarca ağırlığa ulaşabilen canlılardır.