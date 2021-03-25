Dünyanın En Büyük Ağacı Hangisidir Ve Nerededir? Dünyanın En Büyük Ağaçlarının Boyları Ve Özellikleri

Ağaçlar, köklerini toprağın derinliklerine kadar ulaştırabilen, dallı budaklı bir gövdeye sahip uzunlukları belli bir yüksekliğe kadar ulaşabilen bitkilerdir. Ağaçların cinslerine göre boyutları, ömürleri, çiçek ve meyve verip vermemeleri farklılık gösterebilmektedir.



Dünyanın En Büyük Ağacı Hangisidir?



Dünyadaki en büyük ağaç cinsi merak edilmektedir. Ağaçların boy ve gövde genişlikleri üye oldukları aileye göre farklılık gösterebilir. Dünya üzerindeki bilinen en uzun ve geniş ayrıca uzun ömürlü ağaçları sekoyalardır. Sekoya ağaçları dev denebilecek büyüklüklere ulaşabilmektedir. Sekoya ağaçlarının boyları 120 metreye kadar ulaşabilmektedir. Ömürleri ise oldukça uzundur. Dünya üzerinde halen var olmakta olan 2000 yaşına ulaşmış sekoya ağaçları olduğu bilinmektedir.



Dünyanın En Büyük Ağacı Nerededir?



Dev ağaçların anavatanı ise Kuzey Amerika bölgesidir. Günümüzde yaşayan en büyük ağaç Kaliforniya'daki Sequoia Ulusal Parkı içinde bulunan bir sekoya ağacıdır. Ağacın yapılan ölçümler sonucu boyu 85 metre çapı ise 24,32 metre olarak bilinmektedir.



Dünyanın En Büyük Ağaçlarının Boyları ve Özellikleri



Sekoyalar sert ve nemli toprakları sever ve genellikle anavatanlarında vadilerde ve dağ sırtlarında yaşıyorlar. Sekoyaların en büyük özellikleri devasa boyutları ve uzun ömürleri olmasıdır. Ortalama ömürleri 1000 yıl ile 3000 yıl arası değişebiliyor. Oldukça hızlı büyüyen sekoyalar aynı zamanda kabuklarında fazla reçine bulundurmaz. Bu da onları yangına karşı daha dirençli hale getirerek koruyan bir özellikleridir. Anavatanı olan Kaliforniya'da defalarca orman yangını görmüş ve etkilenmemiş birçok dev sekoya ağacına rastlamak mümkündür.