Dünyaca Ünlü Tablolar Nelerdir? Dünyaca Ünlü Tabloların İsimleri Ve Hikayeleri Hakkında Kısa Bilgi

Ünlü ressamların çizdiği resimler, geçmiş zamandan bu güne kadar birçok insanın ilgisini çekmeyi başarmıştır. Bu tablolar hakkında bu güne kadar birçok farklı teori ortaya sunulmuştur.

Dünyaca Ünlü Tablolar Hangileridir?

Dünyaca ünlü tablolar listelendiğinde, karşımıza ilk sıra itibari ile Salvador Dali elinden üretilmiş olan eriyen saatler tablosu yer almaktadır. 1931 yılında resmedilen bu tablo, resmedildiği tarihten beri neredeyse tüm sanat severlerin dikkatini çekmiştir. Aynı zamanda birçok farklı tablonun da ressamı olan Salvador Dali, Eriyen Saatler eseri ile birlikte ününe ün katmıştır. Sürrealizmin en büyük örneklerinden birisi olan bu tablo, günümüzde sergilenmeye ve merak görmeye hala devam etmektedir.

Van Gogh'un resmetmiş olduğu Yıldızlı Gece tablosu, birçok merak dolu çizimi de içerisinde barındırmaktadır. 1889 yılının Haziran ayında resmedilmiş olan bu tablo, aynı zamanda Van Gogh'un akıl hastanesi içerisindeyken çizdiği resimler içerisinde yer almaktadır. Hayatının belirli bir döneminde akıl hastanesi içerisinde yaşamış olan Van Gogh, bu süre içerisinde çeşitli tablolar resmetmiştir.

Da Vinci'nin çizdiği Mona Lisa tablosu, dünyaca en ünlü tablolar listesinin en başında yer almaktadır. Da Vinci'nin resmetmiş olduğu bu tablo, çizildiği günden bu yana birçok farklı teorik karmaşaya da ana konu olmuştur. Çok zeki bir adam olduğu bilinen Da Vinci, birçok farklı şifreyi Mona Lisa tablosu üzerinde resmetmiş ve birçok farklı sanatseverin ve araştırmacının dikkatini çekmeyi başarmıştır.

Da Vinci'nin elinden çıkan ve içerisinde çok fazla sayıda şifre ve gizemli çizim barındıran bir diğer tablo ise, Son Akşam Yemeği tablosu olmuştur. Hz. İsa'nın çarmıha gerilmeden önce yaptığı son akşam yemeğini nitelendiren bu tablo, çizildiği günden bu yana birçok farklı gizemi de içerisinde barındırmaktadır. Yüksek zekası ile etrafındaki tüm insanların dikkatini çeken Da Vinci, bu tablosu ile de birçok farklı sırı içerisinde barındıran bir tabloyu resmetmiş ve gelecek nesillere çok önemli sırları bırakmıştır.

Edward Munch'ın elinden çıkan Çığlık tablosu, içerisinde barındırdığı korkunç resimler ile bütün resim severlerin dikkatini çekmiş ve birçok sanatseverin ilgisini kazanmıştır. Akli olarak çeşitli sorunlar yaşadığı bilinen Edward Munch, resmettiği bu Çığlık tablosunda da aklında oluşan figürleri resmettiğini söylemiştir. Günümüzde boğuntu olarak geçmekte olan Çığlık tablosu, hala gizemi çözülememiş bir sır olarak sanat tarihi içerisinde yer almaktadır.

Hollanda'nın en ünlü ressamı Johannes Vermeer'in elinden çıkan İnci Küpeli Kız, aynı zamanda Kuzey'in Mona Lisa'sı olarak bilinmektedir. Kim olduğu kesinlikle bilinmeyen İnci Küpeli Kız, aynı zamanda içerisindeki motifler ile de çeşitli gizemli sırları da içerisinde barındırmaktadır. Hayatını bir ressam olarak yaşayan ve birçok farklı gizemli resmi tabloya resmeden Johannes, bu tablosunda neyi anlatmak istediğini hiçbir zaman anlatmak istememiştir.

Van Gogh'un elinden çıkan bir diğer gizemli resim olan Gece Kafe Terası tablosu, hiç siyah rengin kullanılmadığı ancak çoğu siyah motifin bulunduğu bir tablo olarak bilinmektedir. Çok mükemmel ve çok yetenekli bir ressam olan Vincent Van Gogh, bu tablosunda da gece zamanı bir kafenin terasını simgelemiş ve bu eseri ile de tüm dikkatleri üstünde toplamayı başarmıştır.