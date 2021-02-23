Dünyaca Ünlü Matematikçiler Kimlerdir? Dünyaca Ünlü Matematikcilerin Teorileri Ve Hayatları Hakkında Kısa Bilgi

Tarih boyunca birçok matematikçi teoremleri test etti ve bunları farklı deneylerle göstermeyi başardı. Asal sayılar, diferansiyel hesap, analitik geometri, cebir, tüm gösteri hikayeleri bilim tarihine damgasını vurmuştur.

Dünyaca Ünlü Matematikçiler Kimlerdir?

Thales

Antik Çağ'ın büyük Yunan filozofu Thales, genellikle hepimizin üniversitede öğrendiği ünlü teoremiyle tanınır. Ama Thales'in kim olduğunu gerçekten biliyor muyuz? Milet'te 625 civarında doğan Thales of Milet, antik Yunanistan'ın Yedi Bilge'sinden biri olarak kabul edildi. Genç matematikçi, Mısırlı ve Babil rahiplerinin bilgisi sayesinde Mısır'da bilimleri öğrendi.

Thales daha sonra geometri, astronomi ve felsefeyi öğrenir. Mısır piramitleri genellikle genç çırak için bilimsel deneylerin konusudur. Thales daha sonra Milet okulunu orada kurmak için Milet'e döndü. Büyük matematikçi öğretmen olur ve farklı alanlarda araştırmalarına devam ederken tüm keşiflerini müritlerine öğretir.

Pisagor

Thales Teoreminden hemen önce, matematik müfredatı Pisagor Teoremini öğretir. Üniversite öğrencileri tarafından parmak uçlarında öğretilen Pisagor Teoremi, geometrinin en önemli bölümlerinden biridir. Pisagor yetenekli ve çok atletik bir öğrencidir. Özellikle Olimpiyat boks oyunlarına katılır. Felsefe, tarih ve bilimle ilgilenerek Thalès'in öğrencisi oldu. Pisagor, sanki onun izinden gidecekmiş gibi, Mısır ve Babil bilimlerini öğrenmek için ayrıldı. Daha sonra tıpkı Thalès gibi bir okula başlama fikriyle adasına geri döner.

Öklid

MÖ 330 civarında Atina'da doğan Öklid, İskenderiye okulunda öğretmendi. Böylelikle kütüphanenin koridorlarını ve İskenderiye'nin büyük müzesini sık sık ziyaret eder. Matematikçi, M.Ö. 300 civarında yazdığı " Elementler " adlı eseri ile dünyaca ünlüdür . Matematiğin İncil'i olarak kabul edilen kitap uzun süredir İncil'in kendisi kadar sattı.

Dünyaca Ünlü Matematikçilerin Teorileri ve Hayatları Hakkında Kısa Bilgi

İsaac Newton

Isaac Newton (1642-1727) sadece basit bir matematikçi değildir. Fizikçi, filozof ve astronom Isaac Newton, İngiltere'nin Lincolnshire kentindeki Woolsthorpe'da doğdu. Babası ve anneannesi tarafından büyütülmüş, sınıfta dikkati dağılmış bir öğrenci ama eğlence için her türden makine inşa etmekte çok başarılıdır.

Isaac Newton, en çok yerçekimi fenomenini keşfetmesiyle bilinir. Efsaneye göre Isaac Newton, bir meyve bahçesine düşen elmaları izlerken yerçekimini keşfetti. Matematik alanında Newton, "(a + b) n" formülünün n'nin değeri ne olursa olsun işe yaradığını kanıtlayan Newton'un binomunun yanı sıra akılar yöntemini de tanıttı.

Rene Descartes

Fransa'da 1596'da Lahey köyünde doğan René Descartes, anneannesi tarafından orta sınıf bir ailede, Brittany Parlamentosu'na danışmanlık yapan bir babayla büyüdü. Özellikle, dünyanın güneş etrafında hareketi de dahil olmak üzere günlük yaşamın birçok fiziksel fenomenini tanımlayan " Dünya " ile başlar.

Özellikle, o bir denklemin bilinmeyenleri nitelemek harfleri kullanır. X, y, z ve hatta a, b, c'yi böyle kullanmaya başlarız. Bir koordinat sistemi kullanarak rakamları cebirsel hesaplamalarla temsil etmekten oluşan analitik geometriyi de icat etti.

Arşimet

Antik Çağ'ın büyük bir matematikçisi ve fizikçisi olan Arşimet (MÖ 287 - MÖ 212), makine icadı alanındaki en ünlü bilim adamlarından biridir. Babasıyla astronomi okuduktan sonra prestijli İskenderiye okulunda okudu. Orada büyük bilim adamlarıyla omuzlarını ovuşturdu ve çeşitli çalışmalarında sıklıkla gösterilen matematiksel teoriler geliştirdi.

Pi sayısını ilk belirleyen Arşimet olduğu için matematik ona çok şey borçludur. Daha sonra bir çemberin çevresi ile çapı arasındaki oranı hesaplar ve bulunan şeklin çemberin boyutundan bağımsız olarak her zaman aynı olduğunu keşfeder.