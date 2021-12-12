Dünya düz mü yoksa yuvarlak mı? Dünyanın şekli nasıldır

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
13 savaş uçağı birden havalandı Şoke eden sözler: Hepsine saldıracağız13 savaş uçağı birden havalandı! Şoke eden sözler: Hepsine saldıracağız!#Çin
Adanaspor, maç esnasında statı terk eden Samed Ali Kayaya soruşturma başlattıAdanaspor, maç esnasında statı terk eden Samed Ali Kaya'ya soruşturma başlattı#Adanaspor
Fenerbahçenin muhtemel rakiplerindendi... UEFA maçı iptal etti, hükmen...Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerindendi... UEFA maçı iptal etti, hükmen...#Tottenham
Bakan Koca açıkladı: Omicron varyantı TürkiyedeBakan Koca açıkladı: Omicron varyantı Türkiye'de#Omicron
Bakan Bilginden asgari ücret açıklaması: Bayram havası yaratacakBakan Bilgin'den 'asgari ücret' açıklaması: 'Bayram havası yaratacak'#Asgari Ücret
Bakan Nebati: Ülkemizi başarıya götürecek adımları hızlıca atmayı sürdüreceğizBakan Nebati: Ülkemizi başarıya götürecek adımları hızlıca atmayı sürdüreceğiz#Nureddin Nebati
Cani baba Çocuklarının gözü önünde annelerini katlettiCani baba! Çocuklarının gözü önünde annelerini katletti#Kadın Cinayeti
Trabzonsporun tarihi serisi sona erdi Antalyaspora 2 golle kaybettiTrabzonspor'un tarihi serisi sona erdi! Antalyaspor'a 2 golle kaybetti#Süper Lig
Eksik ve tam aşılılar... Bakan Koca farkı ortaya koydu Son tablo açıklandıEksik ve tam aşılılar... Bakan Koca farkı ortaya koydu! Son tablo açıklandı#Koronavirüs
İnsanlık dışı işkence Mahalle sakinleri can güvenliğinden endişeliİnsanlık dışı işkence! Mahalle sakinleri can güvenliğinden endişeli#İşkence
ABDde hortum felaketi: Bilanço artıyor Validen korkutan açıklama geldiABD'de hortum felaketi: Bilanço artıyor! Validen korkutan açıklama geldi#ABD
Blue Origin 3üncü kez uzaya turist götürdü... Birçok ilke imza attıBlue Origin 3'üncü kez uzaya turist götürdü... Birçok ilke imza attı!#Blue Origin
Hastanede tedavi görüyordu... Usta oyuncudan sevindiren haberHastanede tedavi görüyordu... Usta oyuncudan sevindiren haber!#Kadir İnanır
Şaşkına çeviren kare... Görenler tekrar tekrar baktıŞaşkına çeviren kare... Görenler tekrar tekrar baktı#Yılın Fotoğrafları
Taraftarı çılgına çeviren olay Takım küme düştü, aynı gece parti verdiTaraftarı çılgına çeviren olay! Takım küme düştü, aynı gece parti verdi#Douglas Costa
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Dünya düz mü yoksa yuvarlak mı? Dünyanın şekli nasıldır

#Dünya Düz Mü Yoksa Yuvarlak Mı?#Şekli Nasıl#Araştırma
Dünya düz mü yoksa yuvarlak mı Dünyanın şekli nasıldır

Günümüzde belirli başlı konular uzun zamandır tartışılıyor. Bilim adamları dünyanın ve diğer gezegenlerin yapısını inceleyerek bilgi paylaşımı yapıyor. Dünyanın düz mü yoksa yuvarlak mı olduğu kişilerin merak ettiği konular arasındadır. Dünyanın yapısıyla ilgili bireyler en doğru bilgilere sahip olmak istiyor. Dünya düz mü yoksa yuvarlak mı? Dünyanın şekli nasıldır tüm detayları ile derledik.

 

Haberin Devamı

Dünyanın yapısı herkes tarafından incelenebiliyor. Dünyanın şekil bakımından neye benzediği bilim adamları tarafından açıklanmıştır. Dünya düz değil, yuvarlak bir gezegendir.

Dünya Düz mü Yoksa Yuvarlak mı?

Dünyanın görünüş bakımından neye benzediği herkes tarafından merak ediliyor. Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte dünyanın görünüşü hakkında doğru bilgiler paylaşılıyor. Bireyler internet sitelerine giriş yaparak dünyanın yapısını öğrenmek istiyor.

Dünyanın düz olduğunu gösteren iddialar günümüzde etkisini devam ettiriyor. Her ne kadar düz olduğuna yönelik iddialar olsa da, dünyanın yuvarlak olduğu açık bir şekilde ispatlanmıştır. Dünya tüm herkes tarafından yuvarlak olarak kabul ediliyor.

Dünyanın Şekli Nasıldır?

Dünyanın şekli konusunda birçok bireyi kafasında soru işareti oluşabiliyor. Dünya yapı olarak neye benzediği merak ediliyor. Bireyler tüm gezegenleri araştırırken, dünyanın şeklini de araştırıyor. Dünya bilim insanları tarafından tüm detaylarıyla incelenen bir gezegendir.

Detaylı olarak yapılan görüntülemeler dünyanın şekli hakkında en doğru bilgileri veriyor. Dünya tüm kayıtlara göre bakıldığında yuvarlaktır. Dünyanın düz olduğunu düşünenler, araştırma yaparak yuvarlak olduğunu öğrenebiliyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dünya Düz Mü Yoksa Yuvarlak Mı?#Şekli Nasıl#Araştırma

BAKMADAN GEÇME!

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu!

#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

#BANKA
Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

#Seyahat