Dumura Uğramak ne demek? Dumura Uğramak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Günlük hayatta yaşanılan bazı olaylar karşısında çok şaşırır ve diyecek bir şey bulamayız. Türk Dil Kurumu açıklamasına göre dumur kelimesi körelme anlamına gelmektedir. Dumura uğramak deyimi bazı olaylar karşısında sessiz kalmak şaşırmak gibi yaşanılan duyguları anlatmak amacı ile kullanılan bir deyimdir.

Dumura Uğramak Ne Demek?

Dumura uğramak işlevini kaybetme eskisi gibi etkin olmama anlamında kullanılır. Günlük hayatta şok olmak anlamında da dumura uğramak deyimi kullanılmaktadır.

Dumura Uğramak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Türk Dil Kurumu açıklamasına göre dumura uğramak deyimi körelmek anlamına gelmektedir.

İşlevini yitirerek körelmek anlamına gelmektedir.

Bulaşık makinesi eskisi gibi çalışmamaya başladı sanırsam artık dumura uğradı. Yerine yenisini almasının vakti geldi.

Söylediklerinin karşısında öylece durup kaldı. O kadar fazla sessiz kaldı ki sanki dumura uğradı.