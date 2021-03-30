Dudak Isırmak ne demek? Dudak Isırmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Sözlüklerde hayret, şaşkınlık ve hayranlık bildiren çok sayıda deyim yer almaktadır. Bunların arasında en ünlü olanları şu şekilde sıralanabilir: ''Hayretten / Şaşkınlıktan Donakalmak'', ''Pusulayı Şaşırmak'' ve ''Ağızı Bir Karış Açık Kalmak.''

Dudak Isırmak Ne Demek?

Dudak ısırmak deyimi, bir şeyi çok beğenmek ve birisini hayran hayran izlemek demektir. Beklenmedik bir durum karşısında nasıl tepki vereceğini şaşıran insanlar için de bu deyim söylenir.

Dudak Isırmak Deyiminin Anlamı (TDK)

TDK'ya göre dudak ısırmak deyiminin iki anlamı vardır.

Anlamı: Birinin cazibesine kapılmak ve onun güzelliğini izlemek. Anlamı: Aniden gelişen bir olay karşısında paniğe kapılmak.

Dudak Isırmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Bu akşam güzelliğiyle yine dudak ısırttı.

2- Gerilim ve korku filmi izlerken hep dudaklarımı ısırıyorum.