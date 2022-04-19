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Dripling Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Sporda Dripling Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Dripling Ne Demek, Ne Anlama Gelir Sporda Dripling Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

İngilizce kökenli birçok sözcük başta futbol ve basketbol olmak üzere çeşitli spor dallarında terim anlamında kullanılır. 20. yüzyılın ikinci yarısında literatüre giren ve yaygın olarak kullanılmaya başlanan dripling sözcüğü ''dribb'' kelimesinden türetilmiştir. Drible, damlamak ve yavaş yavaş akmak manasına gelir. Dripling ne demek, ne anlama gelir? Sizin için örnek cümlelerle birlikte detaylı bir şekilde derledik.

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  Dripling dışında futbol ve basketbolda en çok kullanılan İngilizce kökenli terimler şunlardır: 1- Ribaund 2- Blok 3- Smaç 4- Triple Double 5- Pres 6- Gol 7- Korner 8- Frikik 9- Aut 10- Kontra Atak 

 Dripling Ne Demek, Ne Anlama Gelir? 

 Bu kelime, sözlük anlamı damlamak olan, dribble kelimesine getirilen ing takısıyla oluşturulmuştur. -İng, hem şimdiki zaman takısıdır hem de fiilden isim yapar. Dribble, akmak, geçip gitmek anlamına gelirken dripling, hiçbir engele takılmadan ilerlemek demektir. 

 Bu sözcük İngilizce konuşulan ülkelerde ''Dribbling'' şeklinde kullanılır. 

 Sporda Dripling Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı 

 Türk Dil Kurumuna göre dripling kelimesi futbol ve basketbol sporlarında farklı anlamda kullanılır. 

 İlk Anlamı: (Futbolda) - Kimseye pas atmadan top sürme

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 İkinci Anlamı: (Basketbolda) - Steps yapmamak için topu sektire sektire potaya yönelme 

 Dripling Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı 

 1- Dripling halindeki oyuncu pas atacak arkadaşını bulamayınca kaleye şut çekti. 

 2- Forvet oyuncusu, hızlı bir dripling ile kaleye yöneldi ve takımının ikinci golünü kaydetti.

 

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