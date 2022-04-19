Dripling Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Sporda Dripling Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Dripling dışında futbol ve basketbolda en çok kullanılan İngilizce kökenli terimler şunlardır: 1- Ribaund 2- Blok 3- Smaç 4- Triple Double 5- Pres 6- Gol 7- Korner 8- Frikik 9- Aut 10- Kontra Atak

Dripling Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Bu kelime, sözlük anlamı damlamak olan, dribble kelimesine getirilen ing takısıyla oluşturulmuştur. -İng, hem şimdiki zaman takısıdır hem de fiilden isim yapar. Dribble, akmak, geçip gitmek anlamına gelirken dripling, hiçbir engele takılmadan ilerlemek demektir.

Bu sözcük İngilizce konuşulan ülkelerde ''Dribbling'' şeklinde kullanılır.

Sporda Dripling Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumuna göre dripling kelimesi futbol ve basketbol sporlarında farklı anlamda kullanılır.

İlk Anlamı: (Futbolda) - Kimseye pas atmadan top sürme

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İkinci Anlamı: (Basketbolda) - Steps yapmamak için topu sektire sektire potaya yönelme

Dripling Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Dripling halindeki oyuncu pas atacak arkadaşını bulamayınca kaleye şut çekti.

2- Forvet oyuncusu, hızlı bir dripling ile kaleye yöneldi ve takımının ikinci golünü kaydetti.