Drink 2. Ve 3. Hali Nedir? Drink Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

İngilizcede kelimeler düzenli ve düzensiz olmak üzere iki farklı şekilde ele alınır. Bu doğrultuda genelde 2. ve 3. halleri kapsamında buna göre farklı biçimlerde yazılır ve okunur. Bunlar içerisinde drink kelimesini merak edilmektedir.

Drink 2. Ve 3. Hali Nedir?

Düzensiz bir fiili olması ile beraber drink kelimesi, ikinci ile üçüncü hali üzerinden farklılık gösterir.

- Drank (İkinci hali)

- Drunk (Üçüncü hali)

Bu şekilde yukarıdaki farklı halleri ile beraber drink kelimesi amaca uygun şekilde kullanılmaktadır. Özellikle gramer ve dil bilgisi açısından cümleye bağlı olarak değerlendirilir.

Drink Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri ile Örnek Cümleler

İngilizcedeki düzensiz fiillerin 2 ve 3 hallerini anlamak için örnek cümleler üzerinden değerlendirmek mümkün.

- I drank all the water in my bottle

- I had drunk all the water in the house

Bu şekilde görüldüğü gibi yukarıdaki cümlelerde üzerinden 2. ve 3. halleri nasıl ele alındığı anlaşılıyor. Böylece drink fiili ile beraber amaca uygun değişik yerlerde cümle kurmak mümkün. Özellikle içmek anlamına gelmesi ile beraber, bu yönü üzerinden İngilizcede önemli bir kelime olduğunu söylemek gerekir.