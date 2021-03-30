Dramatize Etmek ne demek? Dramatize Etmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bu deyimin sözlük anlamı yazılı eserleri televizyon ya da sinema filmine uyarlanmasıdır. Dramatize etmek deyiminin gerçek ve mecazi anlamı nedir? Sizin için örnek cümlelerle derledik.

Bu kelime ''drama'' sözcüğünden türetilmiştir. Drama bir edebi eserin filme ya da tiyatro oyununa dönüştürülmesi demektir.

Dramatize Etmek Ne Demek?

Dramatize etmek, gerçek ya da kurgusal bir olayın olduğundan daha farklı anlatılması demektir. Bundaki amaç karşı tarafın duygularına hitap ederek daha fazla etkilenmesini sağlamaktır.

Dramatize Etmek Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlamı: Düz yazı ya da şiir türünde kaleme alınmış bir eseri sahneye uyarlamak. Anlamı: Gerçekten yaşanmış bir olayı bir roman ya da hikayeymiş gibi anlatmak. Anlamı: Yaşananları abartarak, daha ayrıntılı ve daha acıklı bir şekilde aktarmak.

Dramatize Etmek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Olayı bu kadar dramatize ederek anlatmasaydı belki de ona inanacaktım.

2- Alt tarafı sevgilinden ayrıldın, olayı bu kadar dramatize etmene hiç gerek yok.