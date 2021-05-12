Drama Nedir Ve Çeşitleri Nelerdir? Drama Hakkında Bilgi

Hayatın her halini yansıtan en önemli türlerin başında drama gelmektedir. Drama sanatının birçok farklı özelliği vardır. Bu sanat dalı ilgi çekici özellikleri sayesinde oldukça önemlidir.

Drama Nedir?

Drama, oyuncuların canlandırdığı kurgusal bir sanat olarak ifade edilmektedir. Drama, her çeşit tiyatro unsuru içerisinde yer alabilir. Yani her türden tiyatronun içeriklerini drama alanında görebiliriz.

Drama içerisinde sadece belirli eylemler yoktur. İnsanın ortaya koyduğu birçok eylemi drama alanında görebiliriz. Bu yüzden geniş bir içeriğe sahip olduğunu söylemek kesinlikle doğru bir ifadedir.

Drama Çeşitleri Nelerdir?

Drama içerisinde farklı türlere rastlanılmaktadır. Bu türlerin özelliklerine bakıldığı zaman dramayı daha net bir şekilde anlamak mümkündür. Çünkü drama çeşitleri sayesinde dramanın içeriği tam anlamıyla ortaya çıkmaktadır.

1-Psikodrama

Psikodrama türü, ilk kez Jacop Levy Monero'nun gözlemleri sonucunda ortaya çıkmıştır. Monero, parkta oyanayan çocukları izlerken aklına bir fikir gelmiştir. Çocukların duygu ve düşüncelerini sahneye yansıtmayı amaçlamıştır. Kurmuş olduğu 'Doğallığın Tiyatrosu' ile psikodrama türüne öncülük etmiştir.

Psikodrama, bir terapi yöntemi olarak kullanılmıştır ve etkili bir yöntem olmuştur. Psikodrama sayesinde düşünceler ve davranışlar arasındaki ilişki daha farklı bir bakışaçısı ile ele alınmıştır.

2- Eğitici Drama

Eğitici drama, çocukların eğitiminde kullanılan etkili bir yoldur. Eğitici dramanın en önemli amacı çocuklara eğitici özellikler kazandırmasıdır. Eğitici drama ile daha bilinçli bir birey ortaya çıkararak, kişinin hayatına doğru adımlarla yön vermesi sağlanıyor.

3- Yaratıcı Drama

Eğitici drama ile benzer özelikleri olan yaratıcı drama, çocuklara yaratıcılık sağlamak için kullanılmaktadır. Yaratıcı drama türünde ortaya koyulan düşünceye göre, kişilerin hayal dünyalarını harekete geçirmek gerekmektedir. Bu sayede yaratıcı bir yapıya kavuşmak oldukça kolaydır.

Drama’nın Yararları

Drama, önemli bir tür olarak birçok fayda sağlamaktadır. Bu faydaları sayesinde ilgi çekmeyi başarmıştır.

- İletişim becerileri gelişir,

- Olumlu duygular ön plana çıkar,

- Yaratıcılık ve düş gücü gelişir,

- Sosyal gelişim hızlanır,

- Eğlenceli vakit geçirmeye yardımcı olur.