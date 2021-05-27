Dram Nedir? Dram Özellikleri, Çeşitleri Ve Kısaca Tanımı

Dram kelime manası olarak hareket etmek eyleme geçmek anlamına gelmektedir. Zamanla temsil etmek ve rol yapmak anlamlarında da kullanılmaktadır.

Dram Nedir?

Dram tiyatro eserinde günlük yaşamı olduğu gibi yansıtan tüm duyguları hem sözlü hem de görsel olarak anlatmaya arayan bir temsil yöntemi anlamına gelmektedir. Dram genel manada çoğunlukla üzücü duyguları ortaya çıkaran eser olarak algılanmasına rağmen gerçekte tüm duyguları ortaya döken eserleri tanımlamaktadır.

Dram sanat dallarının tümünde yer alan bir özellik olmasını yanında en belirgin vurgulanması tiyatro eserlerinde ortaya koyulmaktadır. Sahnede oyun özelliği olarak sergilenen dramın diğer tiyatro eserlerinden faklı yönleri de bulunmaktadır. Dramı bir tür haline getiren ilk kişi Viktor Hugo olmaktadır. Shakespeare eserleri ise ilk dram eserlere örnek olarak yer almaktadır.

Dram Özellikleri Çeşitleri ve Kısaca Tanımı

Dram gerçek yaşamı tüm özellikleriyle ortaya koymaktadır. Yaşamdaki komik ve üzücü olayları sergilemeye olanak tanımaktadır. Dram gerçek yaşamdan kesitler sunabilmesinin yanında tarihi eserleri de konu edinmektedir.

Dram eserlerde kahramanlar toplum arasından her kesimden seçilebilmektedir. Her olay sahnede gösterilebilmektedir.

Tiyatroda üç birlik kuralına uyma zorunluluğu bulunmayan tiyatro çeşidi olarak bilinmektedir.

Dram çeşitleri iki gruba ayrılmaktadır. Komedya ve tragedya olarak iki gruba ayrılmaktadır.

Eserlerin içeriğinde bulunan dram ise her sanatta varlığını sürdüren ve insanı etkileyen birçok özelliği kullanarak insanın duygusal olarak etkiye alınmasını sağlayan özellikte olmaktadır.

Dram sahne üzerinde birçok perdede sunulabilen bir tiyatro eserinin doğaçlama yapılarak metin üzerinden sergilenmesi olarak da kullanılmaktadır.