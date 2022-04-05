Draje Nedir, Çeşitleri Nelerdir? Draje İçerisinde Neler Var?

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Verilen ikramlıklarda drajelere oldukça fazla rastlamak mümkün olmaktadır. Draje denildiği zaman renkli ve şekerli maddelerle kaplanan küçük atıştırmalıklar anlaşılmaktadır. Drajelerin aynı zamanda birçok farklı çeşidinin de olduğunu söylemek mümkün olmaktadır. Hem dış kaplaması hem de içerisine konulan malzemeler değişiklik gösterebilmektedir.

Draje Nedir, Çeşitleri Nelerdir?

Draje kelimesinin anlamı badem şekeri veya şeker kaplı ilaç olarak ifade edilebilmektedir. Ancak draje denildiği zaman birçok çeşitli atıştırmalık ifade edilmek istenmektedir. Drajeler özellikle kahvelerin ve çayların yanında ikram edilmektedir. Drajeler tat olarak çikolatayla benzerlik göstermektedir. Ancak drajeler birçok farklı çeşitte yapılabilmektedir.

Drajeler küçük yuvarlak veya oval şekline sahip olarak bilinmektedir. Küçük ve ilaç şeklinde bulunan şekerlemeler ise draje olarak ifade edilebilir. Drajelerin dışı sütlü, beyaz veya bitter çikolata ile kaplanabilir.

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Draje İçerisinde Neler Var?

Draje içerisinde genel olarak meyve veya kuruyemiş bulunmaktadır. Dışarısında ise çikolata kaplaması bulunmaktadır. Drajelerin dışı; çikolata, krema veya helva ile kaplanmaktadır. Drajelerin içerisinde ise farklı meyveler ve farklı kuruyemişler bulunmaktadır. Genel olarak drajelerin içinde; badem, fındık, fıstık gibi kuruyemişler bulunmaktadır. Drajeler çikolata ile kaplandığı gibi aynı zamanda şeker ile de kaplanabilmektedir.

Drajeler genel olarak ise çayların ve kahvelerin yanında ikramlık olarak verilmektedir. Drajelerin içerisinde yaygın olarak kullanılmakta olan kuruyemişler ise badem ve fındık olarak bilinmektedir. Genel olarak bu iki kuruyemiş kullanılsa bile farklı kuruyemişlerin ve meyvelerinde kullanıldığını söylemek mümkündür.