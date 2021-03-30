Dört Gözle Beklemek ne demek? Dört Gözle Beklemek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Özlem ile ilgili dilimize yerleşmiş birçok söz bulunmaktadır. Günümüzde de kullanılmaya devam eden deyimler arasında yolunu gözlemek, gözü yolda kalmak, burnunda - gözünde tütmek ve hasret çekmek yer alıyor.

Dört Gözle Beklemek Ne Demek?

Dört gözle beklemek deyimi, bir şeyin gerçekleşmesini ve sonuca bağlanmasını beklemek, sabırsızlanmak ve özlem duygusunu derinden hissetmek anlamına gelir.

Dört Gözle Beklemek Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlamı: Biriyle yeniden bir araya geleceği günü beklemek. Anlamı: Bir şeyin nasıl sonuçlanacağını merak etmek

Dört Gözle Beklemek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Abimin iş için gittiği Almanya'dan dönmesini dört gözle bekliyorum.

2- Serpil, üniversiteden mezun olup iş hayatına atılmayı dört gözle bekliyor.

3- Onun büyük bir hayranıyım ve yeni kitabının çıkmasını dört gözle bekliyorum.