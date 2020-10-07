Don Kişot Kitabını kim yazmıştır? Don Kişot kitabı özeti, konusu ve karakterleri

İlk yayınlandığı zaman çoğunlukla bir çizgi roman olarak yorumlanmıştır. Fransız Devrimi’nden sonra toplum oldukça yanlışken ve hayal kırıklığı yaşarken, bireylerin haklı olabileceği temel ahlakı sebebiyle popüler olmuştur. Kitap, on dokuzuncu yüzyılda sosyal bir yorum olarak görülmüştür. Yirminci yüzyılda ise modern edebiyatın temellerinden biri olmuştur.

Don Kişot Kitabı Konusu ve Ana Fikri

Kitabın konusu Don Kişot ve Sancho’nun macera dolu yolculuğudur. Ana fikir ise sınıf ve değer arasındaki ayrımdır. Yazarın yaşadığı dönemde bunu ele almak radikal bir fikirdi. Don Kişot, aristokratların genel görüşüne yani saygın ve asil oldukları yargısına saldırır.

Don Kişot Kitabını Kim Yazmıştır?

Don Kişot kitabının yazarı Miguel de Cervantes’dir.

Don Kişot Özet

Don Kişot, İspanya’nın merkezinde bulunan Mancha bölgesinde yaşayan orta yaşlı bir bey efendidir. Okuduğu kitaplarda söz edilen kahramanca ideallere takıntılı olarak, çaresiz durumda olanları savunmak ve kötüleri ortadan kaldırmak için mızrağını ve kılıcını almaya karar verir. İlk başarısız macerasından sonra Sancho Panza isimli şaşkın bir işçiyi sadık yaveri olmaya ikna eder. Bundan sonra da ikinci macerasına atılır.

Sancho’nun hizmetleri karşılığında Don Kişot, Sancho’yu bir adanın zengin valisi yapmayı vaat eder. Bu şekilde Don Kişot zafer ve büyük bir macera arayışı içinde İspanya’yı dolaşmaya başlar. Kendi gözünde prenses olarak tanımladığı köylü kadın Dulcinea del Toboso için yiyecek, barınak ve rahatlıktan vazgeçer.

İkinci macerasında, Don Kişot şövalyeliğe veya dünyaya tehdit olarak algıladığı şeylere karşı hareket eder. Şaşkın ve haklı olarak öfkeli olan vatandaşlardan çalarak ve onlara zarar vererek hayalini kurduğu kurtarıcıdan çok bir haydut haline gelir. Don Kişot, küçük bir erkek çocuğunu sırf çocuğa zarar vermeyeceğine söz veren kötü bir çiftçi adamın eline bırakır. Buna ek olarak efsanevi Mambrino’nun miğferi olduğuna inandığı için bir berberin leğenini çalar.

Don Kişot’un davranışlarından dolayı başına gelen şeylere rağmen Sancho, Don Kişot’un yanında kalır. Don Kişot’un hikayesi aynı zamanda yolculuğunda karşılaştığı diğer insanların hikayelerini de içerir. Çobana dönüşen bir kadına olan aşkı yüzünden ölen bir çocuğun cenazesine katılır. Bir kadırga kölesi olan kötü ve aldatıcı Gines de Pasamonte’yi serbest bırakır. Farkında olmadan iki yaşlı çifti yeniden bir araya getirir.

Ferdinand’ın ihanetiyle parçalanan dört aşık, sonunda Don Kişot’un uyurken bir devle savaştığını gördüğü bir handa bir araya gelir. Don Kişot’un iki arkadaşı, rahip ve berber onu eve sürükleyerek götürür. Bir büyünün gücü altında olduğuna inanarak onlara eşlik eden Don Kişot ikinci macerasını ve romanın ilk kısmını sonlandırır.

Romanın ikinci kısmı Cervantes’in iki bölümü arasında yayınlanan sahte bir Don Kişot hikayesine karşı bir itirazla başlar. Don Kişot gittiği her yerde, başkaları tarafından hikâyenin hem gerçek hem de sahte versiyonlarının ünüyle karşılaşır. Cervantes, Don Kişot’un öyküsünü bir el yazmasından çevirdiğini iddia ederek bir tarih çizgisi olarak anlatır. Yazar, Sancho ve Don Kişot’un kendi tarihlerini değiştirmesine ve kendi adlarında yayınlanan sahte anlatı hakkında olumsuz yorum yapmasına izin vererek kurgusuna taraf olur.

Sonunda, dövülmüş ve hırpalanmış Don Kişot, büyük bir bağlılıkla takip ettiği tüm şövalye gerçeklerini terk eder ve ateşten ölür. Onun ölümüyle birlikte şövalyelerin nesli tükenir. Romanın sonunda geri dönerek okuyucuya Don Kişot’un hikayesini yazarken şövalyeliğin ölümünü göstermenin asıl amaç olduğu gösterilmiştir.

Don Kişot Karakterler

Don Kişot, Sancho Panza, Dulcinea del Toboso, Ferdinand, Cardenio, Lucinda, Dorothea