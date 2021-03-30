Dolu Dizgin ne demek? Dolu Dizgin deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bazı deyimler kişinin kendini ifade etmesinin anı sıra aynı zamanda cevap niteliği de taşıyabilirler. Böyle deyimler hem gerçek anlamı ile hem de mecaz anlamı ile kullanılabilir. Cümlenin kullanılacağı alana göre deyimin mecaz ya da gerçek anlamı tercih edilir.

Dolu Dizgin Ne Demek?

Doldu dizgin gerçek anlamı ile atın dizginlerinin gevşetilip atı son hızla koşturmak şeklinde ifade ediliyor. Son hızda gitmek anlamında da sıklıkla kullanılıyor.

Dolu Dizgin Deyiminin Anlamı (TDK)

Dolu dizgin deyimi gerçek anlamı ile son hızda koşmak son hızda ilerlemek şeklinde ifade ediliyor. Mecaz anlam olarak ise çok fazla anlamında ve önüne geçilemeyecek bir durumda olma şeklinde ifade ediliyor.

Dolu Dizgin Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı

Bunu nasıl engel olurum bilmiyorum ona karşı duygularım dolu dizgin.