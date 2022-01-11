Dolaşım sisteminin görevleri ve işlevleri nelerdir? (Maddeler halinde)

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Vücuttaki yapı birimlerinde ortaya çıkan karbondioksit ve amonyağın boşaltım organlarına taşınma görevini yerine getiren sisteme ise dolaşım sistemi adı verilir.

Dolaşım Sisteminin Görevleri ve İşlevleri Nelerdir?

Dolaşım sistemi, kalbin işleyişi için 7/24 kan pompalanma sürecine sorunsuz bir şekilde devam edebilmesi çok önemlidir. Canlıların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için aldıkları oksijen ya da besinlerin vücut içinde enerji üretimi ve madde sentezinde için kullanılır. Daha sonra bu atıkların dışarı atılabilmesi de ancak dolaşım sistemi ile olur.

Canlılar yaşamlarını devam ettirebilmek için vücuda oksijen, besin ve mineral alır. Bunlar vücut içinde zamanla sentezlenerek canlıların enerji üretimi için kullanılır. Yaşamsal faaliyetlerin yapılması sonucunda meydana çıkan atık maddeler vücuttan dışarı atılır. Vücut içinde oluşan bu sistem, dolaşım sistemini oluşturur. Vücutta bulunan yapı birimlerinde açığa çıkan amonyak ve karbondioksitlerin boşaltım organlarına taşınma görevini yerine getirir.

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İnsan vücudunda dolaşım sistemi organları, temel olarak 3 ana başlık altında toplanır. Bunlar ise; damar, kalp ve kandır. Dolaşım sistemi organlarının görevleri ve özellikleri ise şu şekildedir;

Kalp: Vücudun içinde ve göğüs boşluğunda bulunur. İki akciğer arasında yer alan kalbin büyüklüğü ise, yumruk kadardır. Yapı bakımından kaslardan oluşur. Kalbin görevi ise, vücuda kan pompalanmasıdır. Kalpten pompalanan kan ise, vücut içinde küçük yapılara besin ve oksijen taşır.

Kanın Yapısı: Kan vücuttaki damarlar içinde dolaşan besin, oksijen ve tüm maddeleri kalpten alarak diğer yapı birimlerine iletir ve atıkları boşaltım sistemi elemanlarına iletmekle görevli olan kırmızı renkli bir sıvıdır. Bu sıvı, iki bölümden meydana gelir. Bunlardan birincisi kan plazması, ikincisi ise kan hücreleridir. Kan plazmasının içinde karbonhidrat, su, mineral, protein ve atık maddeleri yer alır. Kan hücreleri ise akyuvarlar, alyuvarlar ve kan pulcuklarından oluşur.

Kan Damarları: Vücut içinde yer alan kan damarları 3 farklı çeşittir. Bunlar ise; toplardamarlar, atardamarlar ve kılcal damarlardır. Atardamarlar pompalanan kanı kalpten alarak tüm vücuda taşımaya yardımcı olur. Kılcal damarlar, atardamar ve toplardamar arasında yer alır. Toplardamarlar ise, kanı kalbe ulaştırmaya yardımcı olur.

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Dolaşım Sisteminin Ana Görevleri

Dolaşım sistemi, vücut için hayati önem taşıyan çok önemli bir sistemdir. Vücutta gerekli pek çok görevi yerine getirir. Dolaşım sisteminin 2 farklı görevi vardır. Dolaşım sisteminin ana görevleri ise şunlardır:

Vücut içinde yer alan bütün yapılara besin ve oksijeni götürmek dolaşım sistemimin başlıca görevidir.

Dolaşım sistemimin diğer bir görevi ise, vücuttaki yapı birimlerinde ortaya çıkan karbondioksiti ve atık maddeleri boşaltım sistemi organlarına taşır.

Dolaşım Sisteminin Fonksiyonları Nelerdir?

Sağlıklı bir kişinin dolaşım sistemi, görevini, bir saat gibi işleyerek yerine getirir. Dolaşım sisteminin düzenli bir şekilde çalışmasıyla gerçekleştiği düşünülürse, sistem kişinin embriyo aşamasındayken faaliyetlerine başlar. Bu sayede canlının hayatı boyunca devam eder. Canlılığın devamı için dolaşım sisteminin en temel fonksiyonları şu şekildedir;

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Vücutta yer alan tüm iç salgı bezlerinde üreten dolaşım sistemi ve besin maddelerini dış ortamdan sağlayarak O2, hormonların doku hücrelere taşınmasına yardımcı olur.

Metabolizma sonucunda meydana gelen CO2 gazı ve protein maddelerinin parçalanması ile azotlu atıkların dış ortama atılması sonucunda, solunum ve boşaltım organlarına taşınmasında etkilidir.