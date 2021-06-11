Döküman nasıl yazılır? TDK'ya göre döküman yazımı

Türkçede yaygın olarak kullanılan kelimelerden biri olarak doküman sözcüğü öne çıkıyor. Ancak bu kelimenin döküman mı yoksa doküman olarak mı olarak yazılması gerektiği merak edilen durumlar arasında gelmektedir. Bunun doğru yazılışını öğrenerek amaca uygun farklı yerlerde değerlendirebilirsiniz.

TDK'ya Göre Döküman Yazımı

Türk Dil Kurumu özelinden bakıldığı zaman döküman kelimesinin doğru yazılışı, ‘Doküman’ olarak öne çıkıyor. Yani kelimenin ikinci harfine bakıldığı vakit, ‘ö’ harfi yerine, ‘o’ harfi gelmektedir. Herhangi bir yerde cümle kurarken ya da tek başına kullanırken, imla hatası yapmamak için buna dikkat etmek gerekir.

Özellikle edebiyat konusunda hikaye ya da roman yazan, şiir yazan veya öğrenciler açısından büyük bir öneme sahiptir. Ayrıca Türkçede en çok hata yapılan kelimeler içerisinde de yer aldığını eklemek mümkün. TDK kapsamında bakıldığı vakit bu kelimenin karşılığı olarak doğru yazılışı, ‘Doküman’ şeklindedir.

‘’Hemen bütün dokümanları masamda istiyorum.’’

Bu şekilde anlamlı üzerinden doküman kelimesini farklı yerlerde kullanabilirsiniz.

Döküman (Yanlış kullanım)

Doküman (Doğru kullanımı)

Bu kelimeyi kullanırken herhangi bir hataya yer vermemek için ikinci harf üzerinden doğru yazılışına çok dikkat etmek gerekmektedir.