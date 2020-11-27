Diyaliz (Myo) Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Diyaliz tedavi yöntemi bir makine vasıtasıyla gerçekleştirilir. Söz konusu makinenin kullanımı ise yetkin kişiler tarafından gerçekleştirilir.

Diyaliz (MYO) bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Hastalarda böbrek yetmezliği sorunu söz konusu olduğunda adına diyaliz adı verilen bir makine yardımıyla ilgili personeller tarafından uygulanan bir tedavi uygulanır. Bu makinenin kullanılarak tedavinin gerçekleştirilebilmesi için ise, yetkin kişilere ihtiyaç duyulur. Bu kişiler ise diyaliz teknisyeni olarak faaliyet gösterirler. Diyaliz teknisyenlerinin eğitimi ve yetiştirilmesi ise, Diyaliz (MYO) bölümü vasıtasıyla gerçekleştirilir.

Diyaliz (MYO) Nedir?

Diyaliz, böbrek yetmezliği problemi olan hastalar için ilgili kişiler tarafından uygulaması gerçekleştirilen bir tedavi yöntemidir. Söz konusu tedavi ise, bir makine vasıtasıyla gerçekleştirilir ve bu makinenin kullanımının gerçekleştirilme işlemini ise yetkin kişiler yapar. Bu yetkin kişilerin unvanı ise diyaliz teknisyenidir. Diyaliz teknisyeni olarak çalışabilmek için çok az örgün eğitimin gerekliliği söz konusudur. Ancak diyaliz teknisyeni olmak için lisans zorunlu olmakla birlikte, eğitim programları uzun süreli olmayıp hazırdır.

Diyaliz (MYO) Bölümünün Amacı Nedir?

Diyaliz (MYO) bölümünün amacı böbrek yetmezliği olan hastaların tedavisinde kullanılan ve diyaliz adı verilen bir makinenin doğru ve bilinçli bir şekilde kullanılarak diyaliz tedavisinin uygulanmasını sağlayacak nitelikli personeller yetiştirmektir.

Diyaliz (MYO) Mezunu Ne İş yapar?

Diyaliz (MYO) bölümü mezunları, böbrek yetmezliği problemi olan hastaların tedavisi için yararlanılan ve adına diyaliz denilen makinenin kullanımını gerçekleştirerek diyaliz ihtiyacı duyan hastaların tedavilerinin gerçekleştirilmesini sağlarlar.

Diyaliz (MYO) Kaç Yıllıktır?

Diyaliz (MYO) bölümü, sağlık alanında eğitim sağlayan üniversitelerin birçoğunda bulunmaktadır. Diyaliz (MYO) 2 yıllık eğitim veren bir önlisans programı olup meslek yüksekokulu kapsamındadır.

Diyaliz (MYO) Okumak İçin Ne Gereklidir?

Diyaliz programında okumak isteyen öğrenci adaylarının fen bilgisi alt dallarına yatkın olması çok önemli bir konudur. Bu kişilerde olması gereken bir diğer en önemli özellik ise biyoloji bilgisinin yüksek olmasıdır. Bu kişilerde iletişim becerilerinin yüksek olması da gerekli olan özelliklerin arasında yer alır. Bir başka olmazsa olmaz önemli özellik ise sabırlı olmaktır.

Diyaliz (MYO) Öğretimi İngilizce midir?

Diyaliz (MYO) öğretim dili Türkçedir ancak isteğe bağlı olarak İngilizce hazırlık bölümü okuma olanağının da varlığı söz konusudur.

Diyaliz (MYO) Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Diyaliz (MYO) bölümüne öğrenci alım işlemi TYT puan türünde olmaktadır. Bunun anlamı ise, YKS ye girip tercih yapacak üniversite öğrenci adaylarının bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmaları gerekliliği söz konusudur.

Diyaliz (MYO) Bölümü Dersleri Nelerdir?

Diyaliz (MYO) bölümünde okuyacak öğrenci adaylarının sorumlu olduğu dersler şunlardır;

- Ruh sağlığı ve ruhsal sorunlar

- Anatomi,

- Beslenme ilkeleri,

- Fizyoloji,

- Psikoloji,

- Biyokimya,

- Elektrik elektronik

- Patoloji,

- İç hastalıkları,

Diyaliz (MYO) Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Diyaliz (MYO) bölümü mezunlarının iş imkanları ve olanakları; diyaliz, spesifik bir konu olduğu için yalnızca bu konu üzerine eğitim almış olan yetkin elemanların varlığına gereksinim çok fazla olmaktadır. Bu nedenle diyaliz teknikerleri resmi vay özel sağlık kuruluşlarının diyaliz ünitelerinde iş imkanı ve olanaklarına sahip durumdadırlar. Ayrıca kendi özel diyaliz merkezlerini açarak da tedavi hizmeti sunabilme olanağına sahip durumdadırlar.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Diyaliz (MYO) bölümü mezunlarının iş bulabilecekleri ve çalışabilecekleri yerler;

- Devlet hastanelerinin diyaliz üniteleri

- Özel hastanelerin diyaliz üniteleri

Diyaliz (MYO) Çalışma Alanları Nelerdir?

Diyaliz (MYO) çalışma alanlarını diyaliz gereksinimi söz konusu olan hastalarının tedavi uygulamalarının gerçekleştirilmesi oluşturmaktadır. Diyaliz (MYO) mezunu kişiler isterlerse kendi diyaliz merkezlerini açarak da diyaliz tedavisi gereksinimi duyan hastaların tedavilerinin gerçekleştirilmesinde görev alırlar.

Diyaliz (MYO) Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Diyaliz (MYO) bölümü olan çok fazla sayıda üniversite bulunmaktadır. Bu üniversitelerden bazılarını ise şu şekilde sıralamak mümkün;

- Üsküdar Üniversitesi (İstanbul)

- KTO Karatay Üniversitesi (Konya)

- Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul)

- Ege Üniversitesi (İzmir)

- Başkent Üniversitesi (Ankara)

- Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)

- Akdeniz Üniversitesi (Antalya)

- Dicle Üniversitesi (Diyarbakır)

- Pamukkale Üniversitesi (Denizli)

- Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın)

- Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi