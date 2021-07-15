Diüretik nedir ve ne işe yarar? Diüretik ne zaman kullanılır

Birtakım hastalıklar için tedavi konusunda önemli bir ilaç olarak öne çıkan diüretik, uzman doktor kontrolü altında alınması gereken ilaçlardır. Özellikle idrar sorunları üzerine kullanılan bir ilaç olması ile beraber, bunun yanında birçok farklı sorun adına tedavi amaçlı değerlendirilir.

Diüretik Nedir?

Diüretik idrar söktürücü bir ilaç olarak öne çıkar. Özellikle hipertansiyon tedavisi konusunda yardım amacıyla idrar atımını kolaylaştıran bir yapıya sahiptir. Aynı zamanda vücutta tutulan fazla sıvıyı atmak için ya da kan basıncını düşürmek amaçlı önemli bir yere sahip olduğunu söylemek mümkün. Uzman doktor kontrolünde yapılacak tetkik ve teşhislerin ardından, ihtiyaç duyulduğu zaman kullanılan bir ilaçtır. Dengeli ve düzenli şekilde kullanıldığı vakit belli bir süre içerisinde yaşanabilecek hastalıklar için önemli bir tedavi unsurdur. Ancak bireysel kararlar doğrultusunda kullanılmamalı ve doktor eşliğinde değerlendirilmelidir.

Diüretik Ne İşe Yarar?

En merak edilen konular arasında diüretik ne işe yaradığı geliyor. Özellikle çok sık duyulan ve idrar konusunda öne çıkan bir ilaçtır. Yaşanabilen olası hastalıklar karşısında eğer gerekli ise doktor kontrolünde alınır. Böylece sağladığı olumlu etkiler ile beraber diüretik ilaçlar tedavi konusunda çözüm sunar.

- İdrar söktürücü bir ilaçtır.

- Hipertansiyon tedavisinde yardımcı olur.

- İdrar atılımını kolaylaştırır.

- Aynı zamanda idrar fazlalaştırır ve bu şekilde atılımını sağlar.

- Kan basıncını düşürmek amaçla değerlendirilir.

- Vücudunda en fazla sıvının atılmasına önemli bir katkı sağlar.

- Ayrıca vücuttaki fazla sodyumun atılmasına da olanak verir.

- Böbreklerden idrara tuz atılımını sağlar.

Bu şekilde farklı yararları ve faydaları ile diüretik ilaçlar büyük bir öneme sahiptir. Tabii bu konuda birçok farklı diüretik ilaç çeşitleri bulunmaktadır. O yüzden yaşanabilecek hasta daha bağlı olarak, uzman doktor kontrolü altında bu ilaçlardan biri kullanılır.

Diüretik Ne Zaman Kullanılır?

Vücutta fazla sıvı ya da sodyum gibi unsurlar biriktiği vakit bazı istenmeyen hastalıklar ortaya çıkabilmektedir. Özellikle idrar üzerinden boşaltım sorunları ciddi problemler meydana getirir. Bunun gibi sorunlar karşısında çözüm üretebilmek için ise diüretik ilaçlar devreye girer. Böylece hipertansiyon tedavisi, tuz ve fazla su ile beraber idrar atılımı ya da kan basıncı düşürme gibi olumlu etkiler elde edilir. Tabii bu tür ilaçların doğru zamanda kullanılabilmesi için mutlaka öncelikle tetkik ve teşhislerin yapılması gerekir. O yüzden hastalığın seyrine bağlı olarak ve hastalığın çıkış noktası üzerinden, doktor kontrolünde kullanılması büyük öneme sahiptir.

Diüretik Hangi Hastalıklarda Kullanılır?

Diüretik ilaçlar konusunda en önemli kısımlar içerisinde şüphesiz hangi hastalıklarda kullanılması gerektiği geliyor. Özellikle hipertansiyon ve yüksek tansiyonda yaygın kullanılmasının yanı sıra, ortaya çıkan hastalığa bağlı olarak da kullanılır.

- Hipertansiyon

- Kalp yetmezliği

- Karaciğer yetmezliği

- Ödem (Doku şişmesi) tedavisi

- Çeşitli böbrek hastalıkları

- Glokom (Göz tansiyonu)

- Polikistik Over Sendromu

- Böbrek taşları

Genel olarak bu ve benzeri hastalıklar için uzman doktor kontrolünde diüretik ilaçlar kullanılmaktadır. Tabii teşhisin ardından ne tür bir hastalık çıkacağına bağlı olarak farklı diyor ilaç çeşitleri ele alınmaktadır. Bütün ile reçete üzerinden kullanılması gereken önemli ilaçlar olduğunu da eklemek mümkün. Zira kalp yetmezliği ya da karaciğer yetmezliği gibi ciddi hastalıklar için kullanıldığından dolayı dikkat edilmesi gerekmektedir.