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Dişler nasıl beyazlar, dişi en iyi ne beyazlatır? Diş lekeleri nasıl temizlenir?

#Diş#Diş Lekesi#Karbonat
Dişler nasıl beyazlar, dişi en iyi ne beyazlatır Diş lekeleri nasıl temizlenir

İnsanların pek çoğu, inci gibi parlayan bembeyaz dişlere sahip olmayı isterler. Fakat gün içinde tüketilen içecek ve yiyecekler, dişlerin lekelenmesine ve arzu edilen beyazlıkta olmasına engel olur. Peki dişler nasıl beyazlar, dişi en iyi ne beyazlatır? Diş lekeleri nasıl temizlenir? Dişlerin beyazlaması için ne yapılır? İşte, merak edilen tüm detaylar.

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Diş beyazlatma; dişlerin yüzeyinde oluşmuş olan sararma ve lekelerin organik, inorganik maddeler ile giderilmesi işlemine verilen addır. Diş beyazlatma metotları için genel olarak kişisel bakımına özen gösteren, güzel gülüşe sahip olmak isteyen kişiler başvurmaktadır.

 Dişler Nasıl Beyazlar?

 Karbonat ile yapılan kürler; diş beyazlatmada etkilidir. Sigara, kahve, çay ve başka içecek ve yiyeceklerin sebep oldukları lekeleri giderme konusunda çok etkili maddedir. Bir çay kaşığı karbonat ve birkaç damla limon suyu bardakta karıştırılmalıdır. Karışım macun kıvamına gelinceye dek karıştırılmalıdır. Yapılan macun bir diş fırçası yardımıyla dişlere uygulanmalıdır. Macunu bilhassa dişlerin lekeli bölümüne iki dakika boyunca ovulmalıdır.

 İki dakikadan çok uygulamamaya dikkat etmek önemlidir. Aksi halde diş minesi aşınmaya uğrayabilir. Uyguladıktan sonra kalan macun artıkları, ağızdan bol suyla çalkalayarak tükürmek ve temiz fırçasıyla normal diş macunu kullanıp dişler fırçalanmalıdır. Limon suyuyla ve karbonat kürü, bir gün uygulamalı bir gün ara vermek gereklidir. Bu biçimde uygulama yaptıktan sonra iki hafta ara vermek gereklidir. Dişlerin yeteri kadar beyazlamaması durumunda yeniden uygulama yapmak önemlidir.

 Dişi En İyi Ne Beyazlatır?

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 Dişi beyazlatmak için evde yapılacak birkaç kür bulunmaktadır. Bu şekilde dişleri beyazlatmak mümkündür. Bunlar içerisinde;

 - Muz kabuğuyla diş beyazlatmak mümkündür. Muz kabuğu; dişlerin üzerine ovularak beyazlaşma sağlanabilir. Muz kabuğu; magnezyum, manganez, potasyum maddelerine bolca sahiptir. Bu yüzden muz kabuğu dişe direkt sürülerek, dişler beyazlatılabilir.

 - Karbonat, sirke ve tuz karışımı ile de beyazlatma kürü yapılabilir. Tuz ve karbonatın beyazlatılmasında kullanılan metotlar olduğu herkesçe bilinmektedir. Sirke; dişlerde oluşan lekelerin temizlenmesine destek olur. Bu karışım yapılarak, dişler bu karışım işe fırçalanır. Karışımın birkaç defa yapılmasıyla beraber değişiklik fark edilecektir.

 - Adaçayı, tarçın ve karbonat ile beyazlatma kürü yapılarak, dişler beyazlatılabilir. Dişlerde oluşan iltihap ve bakterileri tarçınla temizlerken karbonat sayesinde dişler beyazlatılabilir. Evde diş beyazlatma metotları içerisinde bulunan bu karışımı yapmak için havanda dövülecek adaçayına tarçın ve bir çay kaşığı tarçın ilave edilip, karıştırılmalıdır.

 Diş Lekeleri Nasıl Temizlenir?

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 Diş lekeleri; evin dışında klinik ortamda da temizlenebilir. Diş polikliniklerinde yapılan diş beyazlatma işlemi; Power Bleaching şeklinde isimlendirilmektedir. Bu metotla dişler, özel veya devlet diş polikliniklerinde alanında profesyonel yardım ile doğal renklerine kavuşturulur. Diş beyazlatma ve diş lekelerini giderme konusunda oldukça fayda sağlayan bu durumun fiyatları; doktordan doktora, kişiden kişiye ve işleme göre farklılık gösterebilmektedir.

 Klinik ortamda yapılan diş beyazlatma adına özel şekilde üretilen solüsyonlar kullanılır. Beyazlatma esnasında solüsyonlar ışık desteği ile dişlere sürülerek beyazlatma işlemi gerçekleştirilir. Bunun sayesinde dişler 5 kat daha beyazlatılır.

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 Bu metot, en hızlı ve en güvenilir biçimde netice veren metottur. Klinik ortamda dişleri beyazlatma işlemi için kullanılan solüsyonlar yüzde 10 derecesinde kullanıldığı zaman diş etlerine ve dişlere herhangi bir şekilde zarar gelmemektedir. Diş beyazlatmak adına kullanılan başka ilaçlar alanında uzman doktorların önerisi alınarak kullanılmalıdır.

 Bunun dışında önceden de bahsedildiği üzere evde diş beyazlatma metotları ile dişleri beyazlatmak mümkündür. Birkaç gün denenerek, dişlerin beyazlaması sağlanabilir. Lekeleri giderilmeyen, beyazlamayan dişler için uzman yardımı almak gereklidir.

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#Diş#Diş Lekesi#Karbonat