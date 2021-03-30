Dışarı Çıkmak ne demek? Dışarı Çıkmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Dışarı çıkmak deyimi, eskiler tarafından oluşturulmuş ve büyük abdestini yapma anlamında kullanılmaktadır.

Dışarı Çıkmak Ne Demek?

Dışarı çıkmak deyimi günlük hayatta artık çok fazla kullanılmayan, daha çok eski zamanlarda kalmış ve eskiler tarafından kullanılmış, ortaya atılmış bir deyimdir. Bu deyim şu anlamdadır: Bir kişinin büyük abdestini yapması manasındadır.

Dışarı Çıkmak Deyiminin Anlamı (TDK) Nedir?

Dışarı çıkmak deyimi de diğer deyimler gibi Türk Dil Kurumu tarafından tanımlanmıştır. Bu tanım şu şekilde olmaktadır: Bir insanın büyük abdestini yapması.

Dışarı Çıkmak Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Dışarı çıkmak deyimi bu dönemde içerisinde tercih edilmeyen ve daha çok eskiler tarafından kullanılmış, bu dönemin yaşlıları tarafından yalnızca kullanılan deyimdir. Örnek olarak: Her akşam yatmadan önce dışarı çıkmayı alışkanlık hâline getirmişti.