Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni, Milli Eğitim Bakanlığının uyguladığı mevzuata göre eğitim verir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü, öğrencilere din kültür ve ahlak bilgisi eğitimi verecek eğitimcilerin yetiştirilmesini amaçlayan bir bölümdür. Bu bölümde yetiştirilen öğretmenler, dini konularda eğitim verir. Öğrencilere verilecek olan eğitim önceden Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan mevzuata uygun olarak yürütülür.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Nedir?

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü, ilk ve ortaöğretim sınıflarına Din Kültürü ve Ahlak bilgisi dersi verecek olan eğitimcilerin yetiştirilmesini amaçlar. Okullarda okutulan Din Kültürü ve Ahlak bilgisi dersinde branş öğretmenliği yapacak olan bu eğitimciler öğrencilere temel din bilgisi verir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Amacı Nedir?

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümünün Amacı, çocukların temel din bilgisi eğitimi almasını sağlayacak doğru ve sağlıklı bilgileri öğrencilere aktaracak eğitimciler yetiştirmektir. Bu kişiler eğitim verecekleri öğrencilerin yaş düzeyine ve seviyesine uygun eğitim vermesi gerekir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü mezunu olan kişiler, ilk ve ortaöğretim eğitim kurumlarında öğrencilerin seviyesine ve yaşına uygun din bilgisi konuları ile ilgili eğitim verir. Din kültürü öğretmenleri bir ders programı çıkarır ve bu programa göre ders işler. Belirli ders aralıkları içinde verimli bir eğitim vermek bu öğretmenlerin görevleri arasında yer alır. Aynı zamanda öğretmenler, uygulanan ders programının öğrenciler üzerindeki etkisini gözlemleyerek başarılarını arttıracak düzenlemeler yapmalıdır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Kaç Yıllıktır?

Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü, 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Bu bölümden mezun olan kişiler ise, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak görev yapar.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Okumak için Ne Gereklidir?

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü okumak için TYT, AYT ve YKS sınavlarından yeterli puan almanız gerekir. İmam Hatip okulu mezunlarına din bilgisi öğretmenliği yapabilmesi için bu sınavlarda ek puan veriliyor. Bu da öğretmen olmak isteyenler için büyük bit avantaj sağlıyor.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü öğretim Türkçe verilen bir eğitimdir. Her öğretmenlikte olduğu gibi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin de Türkçeye hakim olması ve dili çok iyi kullanabilmesi gerekir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü, TYT’den alınan sözel puanı ile öğrenci alır. Bu öğretmenliği yapacak kişiler din kültürü ile yakından ilgili olması ve güncel bilgileri yakından takip etmesi gerekir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

YABANCI DİL

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ

KUR'AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

PSİKOLOJİYE GİRİŞ

HZ.MUHAMMED'İN HAYATI

SOSYOLOJİYE GİRİŞ

TEMEL DİNİ BİLGİLER

ARAPÇA

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

FELSEFEYE GİRİŞ

İSLAM'DA SANAT VE ESTETİK

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Din Kültürü ve Ahlak bilgisi öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarında ve özel okullarda öğrencilere eğitim verir.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Din Kültürü ve Ahlak bilgisi öğretmenleri okullarda görev alır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri sınıf ortamında görev yapar.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü ülkemizdeki çok sayıda üniversitede yer alan bir lisans bölümüdür.