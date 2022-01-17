Dileğiyle nasıl yazılır? Dileğiyle kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Haberin Devamı

Türkçede fiil soylu kelimelerden türetilmiş olan diğer isimler ve doğru yazılışları şu şekildedir: 1- İstemek - İstek 2- Ummak - Umut 3- Beklemek - Beklenti 4- Belirtmek - Belirti 5- Haykırmak - Haykırış 6- Çağırmak - Çağrı

Dileğiyle Nasıl Yazılır?

Dilek kelimesi, istek, temenni ve talep anlamına gelir. İle ise cümle içerisinde bağlaç olarak kullanılır.

Bu kelimenin ''dileği ile'' yazılması yanlıştır. Çünkü ile bağlacı ''i'' harfi biten kelimelerin sonuna getirildiğinde, o kelimelerle kaynaşır. Diğer örnekler:

1- Ümidi ile (Yanlış) Ümidiyle (Doğru)

2- Sevgi ile (Yanlış) Sevgiyle (Doğru)

3- Beklenti ile (Yanlış) Beklentiyle (Doğru)

Dileğiyle Kelimesi TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumuna göre Dileğiyle kelimesinin doğru yazılışı şu şekildedir.

Dileğiyle - Doğru Kullanım

Dileği ile - Yanlış Kullanım

Haberin Devamı

Dileğiyle Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Okulun son gününde, tekrar görüşmek dileğiyle, sınıf arkadaşlarımla vedalaştım. (Doğru Kullanım)

2- Yeniden görüşmek dileği ile, hepinize kucak dolusu sevgiler'

(Yanlış Kullanım)