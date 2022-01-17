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Dileğiyle nasıl yazılır? Dileğiyle kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Dileğiyle nasıl yazılır Dileğiyle kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

''Dilemek'' fiilinden türetilmiş olan dilek sözcüğü, öz Türkçe bir kelimedir. Gerçekleşmesi istenen her türden temenni dilek olarak nitelendirilir. Fiil soylu bir sözcükten türetilmiş olan dilek, Osmanlıca kaleme alınmış metinlerde ''tilek'' şeklinde geçer. Dilek, aynı zamanda, ülkemizde kız çocuklarına verilen popüler isimler arasında yer alıyor. Dileğiyle nasıl yazılır? Dileğiyle kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışını örnek kelimeler ve cümleler ile birlikte derledik.

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  Türkçede fiil soylu kelimelerden türetilmiş olan diğer isimler ve doğru yazılışları şu şekildedir: 1- İstemek - İstek 2- Ummak - Umut 3- Beklemek - Beklenti 4- Belirtmek - Belirti 5- Haykırmak - Haykırış 6- Çağırmak - Çağrı 

 Dileğiyle Nasıl Yazılır? 

 Dilek kelimesi, istek, temenni ve talep anlamına gelir. İle ise cümle içerisinde bağlaç olarak kullanılır. 

 Bu kelimenin ''dileği ile'' yazılması yanlıştır. Çünkü ile bağlacı ''i'' harfi biten kelimelerin sonuna getirildiğinde, o kelimelerle kaynaşır. Diğer örnekler:

 1- Ümidi ile (Yanlış) Ümidiyle (Doğru)

 2- Sevgi ile (Yanlış) Sevgiyle (Doğru)

 3- Beklenti ile (Yanlış) Beklentiyle (Doğru) 

 Dileğiyle Kelimesi TDK'ya Göre Doğru Yazılışı 

 Türk Dil Kurumuna göre Dileğiyle kelimesinin doğru yazılışı şu şekildedir. 

 Dileğiyle - Doğru Kullanım

 Dileği ile - Yanlış Kullanım 

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 Dileğiyle Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı 

 1- Okulun son gününde, tekrar görüşmek dileğiyle, sınıf arkadaşlarımla vedalaştım. (Doğru Kullanım) 

 2- Yeniden görüşmek dileği ile, hepinize kucak dolusu sevgiler'

 (Yanlış Kullanım)

 

 

 

 

 

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