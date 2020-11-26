Dijital Oyun Tasarımı Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Dijital oyun tasarımı bölümü kapsamı içinde öğrenciler, interaktif deneyimlerin nasıl tasarlandığı ile alakalı eğitim alırlar.

Dijital Oyun Tasarımı Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Dijital Oyun Tasarımı, yeni medya teknolojileri kapsamında dünyanın en hızlı büyüme gösteren endüstrilerinden biri haline gelmiştir. Bu eğitim programa dahil olan öğrencilerin mecburi ve seçmeli derslerinin yanı sıra 4. Sınıfta oyun animasyon ve yazılım projeleri geliştirmelerinin gerekliliği söz konusu olacaktır. Bu sebepten ötürü Dijital Oyun Tasarımı bölüm öğrencileri teorik bilginin yanı sıra derslerin uygulama aşamasında ve son yıl verilecek proje deneyimiyle uygulama tecrübesini de kazanmış olacaklardır. Bölüm mezunu olan kişiler ise, Dijital Oyun Tasarımcısı unvanı alacaklardır.

Dijital Oyun Tasarımı Nedir?

Dijital oyun tasarımı bölümü kapsamında eğitim gören öğrenciler, edinecekleri interaktif deneyimlerin nasıl tasarlandığı konusunda eğitim göreceklerdir. Dijital oyun tasarımı bölümü öğrencileri; oyun içeriği, oyun tasarımı mekaniği, oyun oynama, anlamlı oyun, oyun tasarım yazılımlarının teknik özellikleri, oyun motorları ve görsel yönden zengin nitelikte oyun ortamının nasıl tasarlandığını inceleyecekleri ve öğrenecekleri bölümdür.

Dijital Oyun Tasarımı Bölümünün Amacı Nedir?

Dijital Oyun Tasarımı Bölümünün amacı; yeni teknoloji ürünlerinin yanı sıra her geçen gün daha da fazla gelişen oyun sektöründe varlık gösterecek, yaratıcılığıyla oyun kişilerin hizmetine oyunlar hazırlayarak sunacak nitelikte nitelikli bireylerin yetişmesini hedefleyen disiplinler arası bir bölümdür.

Dijital Oyun Tasarımı Mezunu Ne İş Yapar?

Dijital oyun tasarımı mezunları, dijital oyun tasarımının bütün aşamalarında faaliyet gösterirler.

Dijital Oyun Tasarımı Kaç Yıllıktır?

Üniversitelerde eğitimi verilen Dijital Oyun Tasarımı, 4 yıllık eğitim sürecini kapsayan bir lisans bölümüdür. Dijital Oyun Tasarımı (DOT) bölümü kimi üniversitelerde İletişim Fakültesi kapsamında bulunmakta olup, kimi üniversitelerde ise, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi kapsamında bulunmaktadır.

Dijital Oyun Tasarımı Okumak İçin Ne Gereklidir?

Dijital oyun tasarımı bölümünü okumak için öncelikle bu alana büyük bir ilgi duymak önemlidir. Sonrasında ise gelişmiş bir sorumluluk duygusuna sahip olmak, sabırlı olmak, düzenli ve meraklı olmak büyük önem taşır.

Dijital Oyun Tasarımı Öğretimi İngilizce midir?

Dijital Oyun Tasarımı bölümü öğretimi İngilizce dilinde yapılmaktadır.

Dijital Oyun Tasarımı Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Dijital oyun tasarımı bölümüne MF-4 puan türünden öğrenci alınma işlemi yapılmaktadır. MF-4, üniversiteye giriş yapmak için YGS ve LYS netlerine göre hesaplanan bir puan türü olma özelliğine sahiptir. 4 puanı hesaplarken YGS'de Matematik ve Türkçe LYS'de de Matematik ve Fizik en çok ağırlık verilmesinin gerekli olduğu dersleri oluşturmaktadır.

Dijital Oyun Tasarımı Bölümü Dersleri Nelerdir?

Dijital oyun tasarım bölümünü seçen öğrencilerin sorumlu olacakları dersler arasında şunlar yer almaktadır;

- Dijital Oyun Mekaniği ve Tasarımı,

- Görsel Algı Psikolojisi,

- Dijital Oyun Tasarımı için Matematik,

- Oyun Karakter Tasarımı,

- Dijital Oyunlar için Kod Yazımı,

- Sürdürülebilir Gelişme ve Sinema,

- Sanat Tarihi,

- Sanal Gerçeklik Uygulamaları ve Dijital Oyun,

- Dijital Oyun Tasarımı için Fizik,

- Dijital Oyun Öykülemesi ve Senaryo,

- Televizyonlarda Haber Sunuculuğu ve Diksiyon,

- E-Spor

- Siber Güvenlik,

- Sosyal Medya Pazarlaması,

Öğrenciler tüm derslerinden 8 yarıyıl boyunca sürecek olan eğitimleri kapsamında sorumlu olacaklardır. Bölümünü başarıyla bitiren mezunlar ise “Dijital Oyun Tasarımı Lisans Diploması” elde etmeye hak kazanırlar.

Dijital Oyun Tasarımı Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Dijital Oyun Tasarımı bölümü mezunları eğitimleri süreçleri boyunca; kullanıcı arayüz tasarımı, dijital sanatlar, dijital medya, simülasyon ve modelleme, Oyunların Tarih ve Teorisi / Oyun, 2D ve 3D grafikler, hikaye anlatımı ve anlatı mimarisi gibi çeşitlilik barındıran konularda eğitim aldığı için iş imkanları ve olanakları bakımından çok fazla seçeneğe sahiptirler.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Dijital Oyun Tasarımı bölümünden mezun olan bireyler için fazlaca iş bulma ve çalışma seçeneği söz konusudur. Bunlar;

- Animasyon ve Modelleme Şirketleri,

- Grafik Tasarım Atölyeleri,

- Haber Ajansları,

- Oyun Firmaları,

- Ses Prodüksiyon Stüdyoları,

- Reklam Ajansları,

- Film Prodüksiyon Şirketleri

Dijital Oyun Tasarımı Çalışma Alanları Nelerdir?

Dijital Oyun Tasarımı çalışma alanı kapsamında çok çeşitli sektörler yer almaktadır. Bunlar arasında ise; Grafik Tasarım Atölyelerinden çeşitli Animasyon ve Modelleme Şirketlerine kadar zengin bir çalışma alanı varlığı söz konusudur.

Dijital Oyun Tasarımı Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Dijital Oyun Tasarımı Bölümü bulunan üniversiteler;

- Doğu Akdeniz Üniversitesi

- İstanbul Aydın Üniversitesi

- İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi

- İstanbul Bilgi Üniversitesi

- İstanbul İstinye Üniversitesi

- İstanbul Beykoz Üniversitesi

- İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi