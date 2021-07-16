Dijital eğitimde yeni iş birliği

Da Vinci Kids, dijital teknolojilerin sunduğu tüm avantajlarla, herkese ihtiyaç duyduğu eğitim ve kaynakları tek platform üzerinden sağlayan Kolay Kampüs’e içerik ve programlar sağlayacak. Yeni dünyaya uygun olarak gelişen eğitim anlayışıyla çok geniş bir kitleye reklamsız ulaştıracak kaliteli ve güvenilir içeriklerle 5-12 yaş grubundaki çocuklar eğlenerek öğrenme şansını yakalamış olacaklar.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ

Da Vinci Media CEO’su Douglas Lloyd, kaliteli eğitim içerikleri sunmak ve çocukları geleceğe daha donanımlı bireyler olarak hazırlamak için yapılan iş birliğinin önemine dikkat çekerek “Bu birliktelik çocuklarımıza eğitimde fırsat eşitliği sağlamasını amaçladığımız bir ortaklık. İçeriklerimizin dijital ortamlarda da erişilebilir olması sadece İstanbul’da değil Anadolu’daki bir çocuğun da faydalanmasını sağlayacaktır” dedi.

Çocukların fark etmeden sürekli, kolay ve eğlenerek öğrenmelerini sağlayan içerikler ürettiklerini de belirten Lloyd şunları söyledi:

“Matematik, fen, fizik, kimya, biyoloji, hayat bilgisi, dijital farkındalık, bilim ve teknoloji gibi konuları dijital ortamda nasıl öğrenebileceği odağında içerikler hazırlandı. Verimli öğrenme, deney, eğlence, araştırma, düşünce ve merak temel felsefemiz. Öğrenmeyi yaşam boyu bir süreç olarak kabul eden herkese bir bilgi dünyası sağlıyoruz. Şimdi çok daha geniş bir kitleye ulaşacağız ve yeni yüzyılda çocuklarımızın ihtiyaç duyacakları; eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim, araştırma, problem çözme, karar verme, bilgi teknolojilerini kullanma ve girişimcilik konularında hayat boyu kullanabilecekleri kazanımlarla donatacağız.”

EBEVEYNLERİN YANINDA OLMAK İSTİYORUZ

Lloyd, ebeveynlerin, dijital dünyayı çocuklarının eğitimi için kullanmak istediklerini fakat bunu en güvenilir şekilde nasıl yapacaklarını bilmediklerini de sözlerine ekleyerek şöyle konuştu:

“Okulların ve anne babaların hedefi, çocukların etraflarındaki dünyayı ve diğer kültürleri anlamalarını, yenilikçi bir zihin yapısıyla esneklik ve çeşitlilik kazanmalarını sağlamak olması gerekliliğine inanıyoruz. Okul ve evdeki sürekli eğitimin birbirini destekleyerek uyum içinde bir arada olmaları artık kaçınılmaz bir gerçek olarak önümüzde duruyor. Diğer yandan, günümüzde “teknolojinin doğru kullanımı” ve “eğitim” en büyük mücadele verdiğimiz alanlardan biri. Uzun yıllardır bu konuya yatırım yaptık. Dijitalde kaliteli ve güvenilir içeriklerle öğrenme metodolojileri geliştirdik. Eğitimin dijital dünyaya kaydığı bir ortamda geleceğe daha hazır ve daha donanımlı bireyler yetiştirmeleri için rehberlik etmek ana misyonumuz. İçeriklerimizle, öğrenmeyi yaşam boyu bir süreç olarak kabul eden herkese bir bilgi dünyası sağlıyoruz. Bu yönde sahip olduğumuz içerik kütüphanesi bugün çocuklar için bir araya getirilmiş en büyük dijital medya kütüphanelerinden biridir.”

YAZIN ÖĞRENDİKLERİ EKSİKLERİ KAPATACAK

Kolay Kampüs Genel Müdürü Nilay Özmen Hevadpal, eğitim ile ilgilenen herkese güvenilir, referans bir kaynak olacak hizmet sunduklarını belirterek, “Okul öncesi eğlenceli eğitim, 1-12’nci sınıflar için yardımcı kaynaklar, sınavlara hazırlık, yetişkin ve kişisel gelişim eğitimleri kategorilerinde aranan her tür içeriği, reklamsız ve en uygun fiyata buluşturuyoruz” dedi.

Pandemi ile birlikte değişen eğitim dünyasında, dijital eğitim platformlarına büyük görev ve sorumluluklar düştüğünü belirten Hevadpal, “Bir dünya markası olan Da Vinci Kids ile iş birliği birçok açıdan önemli ve faydalı bir girişimdir. Eğitim sadece okulda ders kitabı ve öğretmen ile verilirken, artık Z kuşağının beklentisi daha çok dijital ortamda ve kendi öğrenme hızında, kişiselleştirilmiş öğrenmeyi destekleyen eğlenceli içeriklere erişmek. Bu bağlamda Da Vinci Kids, sıkıcı eğitim dünyasından çocukları kurtararak eğlence ile eğitimin ne denli güzel buluşabileceğini gösteriyor. Özellikle yaz döneminde çocuklarımızın keyif alarak izleyecekleri, ekrana değil öğrenmeye bağlayan videolar, zaman kaybı değil geleceğin zamanını kazanan eğitici oyunlarla yeni bir eğitim dünyasını kuruyoruz. Biliyoruz ki eğitimde en büyük açık yaz tatilinde tamamlanıyor. İşbirliğimiz ile yazın öğrencilerimize tatilde de arayı kapatacakları keyifli bir öğrenme dünyasının kapılarını aralıyor.”

İÇERİKTE NELER VAR?

Tüm dünyada 90 farklı ülkede 60 milyon aile tarafından kullanılan Da Vinci Kids içerikleri okullarda ve evde multimedya öğrenimini geliştirmek, çocuklarda 6 ana kategoride STEAM (Science, Tech, Engineering, Arts & Maths) and SEL (Social Emotional Learning) eğitimini teşvik etmek, mobil cihazlarda öğrenme deneyimini geliştirmek için 10 binin üzerinde birinci sınıf eğitici TV şovu bölümlerinden oluşuyor.

Önümüzdeki dönemde eğitici oyunlara yaptığı yatırımları artırmayı planlayan Da Vinci Kids, şu anda 4-8 yaş grubu çocuklar için de Key Stage 1-2 müfredatı ile eşlenmiş ve Yale Üniversitesi’nin Play 2 Prevent Lab tarafından onaylanmış 180 eğitici ve yetenek odaklı mobil oyunlara sahip. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı ile eşleşen içerikler; bilim, teknolojisi, doğa, vahşi yaşam, etrafımızdaki dünya, sanat, el sanatları, spor, süper kahraman becerileri, tarih ve keşif konularında öğrenme öğesi ve farklı disiplinlere katkı sağlayacak şekilde çeşitlilik içeriyor.

Mobil telefon, tablet ve televizyon gibi internete bağlı tüm cihazlardan ve App Store’lardan indirilerek izlenebilen Da Vinci Kids mobil eğitim uygulaması, Kolay Kampüs iş birliğine özel bir kampanya ile www.kolaykampus.com web sitesinden 1 ay boyunca, yıllık aboneliklerde yüzde 50 indirim ile sunuluyor.