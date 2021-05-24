Diaspora nedir? Kısaca Diaspora anlamı

Diaspora kelimesi günlük yaşamda sıklıkla duyulan kelimelerden bir tanesidir. Bu sebeple anlamını bilmeyen kişiler tarafından araştırılmaktadır. Diaspora kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı da merak edilmektedir.

Diaspora Nedir?

Diaspora kelimesi Fransız kökenli olan kelimelerden bir tanesidir. Günlük yaşamda sık sık bu kelimeye rastlanır. Bir kavim, inanç ya da bir ulus mensubu olan kişilerin yurtlarından ayrılarak farklı bir bölgede azınlık şeklinde yaşamalarına diaspora ismi verilmektedir.

Diaspora kelimesi hem kopma hem de azınlık yaşama kelimelerini ifade etmek amacı ile kullanılmaktadır. Antik Yunan devrinde de bu kelime sıklıkla kullanılırdı. O dönemde bir anakentten ayrılıp çeşitli bölgelerde koloni oluşturan halk için kullanılan bir kelimeydi.

Bu kelime M.Ö 586 yılında Babil esaretinde olan Yahudilerin dünyaya dağılması ile daha fazla kullanılır olmuştur. Tevrat'ta Dünya'nın tüm ülkelerine dağılacaksınız ayetinde bu kelime ikinci anlamı ile kullanılmaktadır

Diaspora kelimesi yalnızca zulüm, işgal, sömürge, siyasi sebepler ile gerçekleşmez. Bunun yanında ekonomik sebepler nedeni ile de insanlar yurtlarını terk ederek başka bölgelere yerleşebilir.

Günümüzde ise sanayileşmenin artması ile birlikte toplumsal hareketliliğin artması ve ekonominin değişmesi ile bu hareketliliğe adapte olamayanlar kendi yurtlarından koparak başka bölgelere göç edebilmektedir. İnsanların yaşam kalitelerini yükseltmek adına ana yurtlarından ayrılarak başka bölgelere gitmesi de diaspora olarak adlandırılmaktadır.

Diaspora Anlamı Nedir?

Diaspora kelimesi çok eski zamanlardan Antik çağlardan beri kullanılan bir kelimedir. Son dönemlerde dilimizde de sık bir şekilde kullanılır. Diaspora kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre üç farklı anlamı bulunmaktadır. Bunlar;

Yahudi toplumlarının kendi ülkelerinden ayrılıp başka bölgelere göç etmesi

Bir ulus ya da inanç topluluklarının kendi yurtlarından ayrı başka bir bölgede azınlık koloni şeklinde yaşaması

Bir ulusun yurdundan koparak başka bölgelerde yaşaması olarak ifade edilebilir.

Diaspora kelimesinin klasik versiyonu yaklaşık 2500 yıldır kullanılan bir kelimedir. Kavram bu kadar eski yıllardan beri kullanılsa da anlamı hala insanlar tarafından tartışılır.