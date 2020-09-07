DGS'de puan mı önemli sıralama mı? DGS tercihleri için hangisine dikkat etmek gerekiyor?

DGS'de puan mı yoksa sıralama mı önemli sorusuna cevap arayan pek çok kişi, intenet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, DGS tercihleri öncesinde adayların araştırdığı konulara göre puan mı yoksa sıralama mı önemli olacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

DGS'DE PUAN MI ÖNEMLİ SIRALAMA MI?

DGS sonuçlarında puan ve sıralama detayları ile karşılaşan adaylar, tercihlerde hangisini baz alacağını öğrenmek üzere araştırmalarına başladı. Uzmanlar tarafından yapılan önerilerde, DGS puanının her yıl değişebildiği ancak OBP ekli DGS sıralamasının çok fazla değişikliğe uğramaması nedeniyle daha doğru sonuçlar verdiği bilgisi yer alıyor.