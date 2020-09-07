DGS'de puan mı önemli sıralama mı? DGS tercihleri için hangisine dikkat etmek gerekiyor?
DGS'de puan mı önemli sıralama mı sorusu, sonuçların açıklanmasının ardından pek çok vatandaşın gündemini oluşturmaya başladı. DGS tercihleri için işlemlerini hazırlıklarına başlayan binlerce aday, DGS'de puan mı yoksa sıralama olarak mı tercihlerine yön vereceklerini öğrenmek istiyor. Peki, DGS tercihleri için puan mı önemli olacak yoksa sıralama mı? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
DGS'de puan mı yoksa sıralama mı önemli sorusuna cevap arayan pek çok kişi, intenet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, DGS tercihleri öncesinde adayların araştırdığı konulara göre puan mı yoksa sıralama mı önemli olacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
DGS'DE PUAN MI ÖNEMLİ SIRALAMA MI?
DGS sonuçlarında puan ve sıralama detayları ile karşılaşan adaylar, tercihlerde hangisini baz alacağını öğrenmek üzere araştırmalarına başladı. Uzmanlar tarafından yapılan önerilerde, DGS puanının her yıl değişebildiği ancak OBP ekli DGS sıralamasının çok fazla değişikliğe uğramaması nedeniyle daha doğru sonuçlar verdiği bilgisi yer alıyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle