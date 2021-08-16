Devops nedir, ne iş yapar? Devops açılımı nedir?

Devops mühendisi, kod geliştiricileri denetlemek için diğer üretim BT personeli ve yazılım geliştiricileri, sistem operatörleri (SysOps) ile ortaklaşa çalışan bir bilgi teknolojisi (BT) uzmanıdır. Kod bültenlerini rahatlıkla denetleyebilmek için geliştiriciler ve BT personeli birlikte çalışır.

Devops Nedir?

Dünyada hiç bilinmeyen ve duyulmamış meslek grupları arasında yer alır. Bu mesleklerin içeriği incelendiği zaman çok önemli işlere imza attıkları da görülüyor. Ama genellikle de isiminden dolayı bilinmiyor. Aslından bu mesleğin içeriği sıkça insanların karşısına çıkıyor. Devops kelimesi, içerik bakımından insanların sıkça karşısına çıkan bir kelimedir. Devops kelimesi, İngilizce kökenine sahip olan bir kelimedir. Developers and Operations kelime öbeğinden türetilmiştir. Devops yazım geliştiriciliği, iki hayat döngüsüne benzetilir. Scrum ve Agile bu iki yaşam döngüsüne verilen ismidir.

Devops, İngilizceden çevrilmiş olan bir kelime olarak, Bt işlemlerini ve yazılım geliştirme birleştiren bir uygulamadır. Bu uygulamanın amacı ise, sistem dönüştürücü olan yaşam döngüsünü önemli ölçüde kısaltmaktır. Aynı zamanda yüksek kalitede yazılım ile sürekli teslimat sağlamayı amaçlar. Nitelik açısından ise devops, çevik yazılım geliştirici özelliğidir.

Devops Ne İş Yapar?

Devops, Devops mühendisleri ya kodlama alanına taşınan sistem yöneticileri ya da faaliyete geçen geliştiriciler olarak görev alabilir. Yazılım geliştirilmesinden de sorumlu olan devops mühendislerinin başlıca görevleri ise;

Linux'un temel kavramlarını tanımak ve bilgisayar programlama dilleri hakkında sağlam bir bilgiye sahip olmak,

Tüm dağıtım ve entegrasyon sürecini düzenleyebilmek için BT operasyonları ve admin rolleri hakkında kapsamlı bir bilgiye sahibi olmak,

Kaynak kodlarını yönetmek için çeşitli açık kaynaklı teknolojiler ve araçlarla çalışmak,

Yazılım kodlarını dağıtmak ve test etmek,

Yazılım geliştirerek otomosyon araçlarının sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak da yer alır.

Devops Açılımı Nedir?

Devops kelimesi, Developers and Operations kelime öbeğinden türemiş olan bir kelimedir. Bu uygulamanın asıl amacı ise, sistem dönüştürücü olan yaşam döngüsünü kısaltmaktır. Aynı zamanda yüksek kalite yazılım sayesinde devamlı teslimat sağlamayı da amaçlar. Günümüzün meslekleri arasında yer alan devops, yaşam döngüsünü kısaltmayı amaçlayan bir meslek grubudur.

Devops Mühendisi Olmak İçin Gerekenler

Çok sayıda sunucuya sahip olan kurumlarda bilgi işlem departmanının işlerini önemli ölçüde kolaylaştıracak yazılım geliştirilmesini sağlayan devops mühendisi unvanını alabilmek için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olmak gerekir. Yetkili mercilerden gerekli eğitimleri de alarak devops mühendisi olabilirsiniz. Devops mühendisi olabilmek için üniversitelerin 4 yıllık lisans bölümünü bitirmek gerekiyor.

Devops Mühendisi Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

IT operasyon ve yazılım geliştiricilerin birimlerinin birlikte çalışarak işletmenin verimliliğini önemli ölçüde arttırmayı hedefleyen devops mühendisi olabilmek için; devops konsepti ve temelleri, linux shell scripting, powershell temelleri, python scripting, infrastructure as code, configuration management, monitoring, continuous integration gibi eğitimlerin alınmış olması gerekir. Devops uzmanı yazılım geliştirme ve yaşam döngüsünü en iyi anlayan kişiye denir. Devops mühendisi ise bunu işi anlarken dijital boru hatları ile geliştirmek amacı ile çeşitli otomasyon araçlarını kullanmayı bilen kişidir. Ülkemizde çok az bilinen bir meslek olmasına rağmen son zamanlarda en çok dikkat çeken meslek grupları arasında yer alıyor.