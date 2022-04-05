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Devir Nedir, Ne Anlama Gelir? Devir Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Devir Nedir, Ne Anlama Gelir Devir Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Devir kelimesi ile gerek televizyonlarda gerek se internette sıklıkla karşılaşılmaktadır. Özellikle ilk kez duyan kişiler için bu kelime ilginç gelmektedir. Bu nedenle anlamı araştırılmaktadır. Peki devir nedir, ne anlama gelir? Devir kelimesinin TDK sözlük anlamını sizlere detaylıca derledik.

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Türk Dili tarih boyunca farklı medeniyetler ile ilişki kurduğu için pek çok kelimeyi kendi bünyesine katmıştır. Son zamanlarda ise anlamı merak edilen kelimelerden birisi de devir kelimesidir. 

 Devir Nedir? 

 Devir kelimesi günümüzde çok sık kullanılan bir kelimedir. Cümle içerisinde çok sık kullandığımız kelimenin anlamı dönme ve dönüş manasına gelmektedir. Ayrıca kelime aktarılma ve dolaşma anlamında da kullanılmaktadır. 

 Devir Ne Anlama Gelir? 

 Devir kelimesi Arapça bir kelimedir. Arapçadan girmiş olan bu kelimenin ne anlama geldiği merak edilmektedir. Devir bir malın mülkiyetini ya da bir mal üzerindeki hakkı başkasına geçirme anlamına gelmektedir. 

 Devir Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı 

 Devir kelimesi TDK sözlüklerinde birden farklı anlamlarda açıklanmaktadır. Kelimenin sözlük anlamı şekildedir: 

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 - Kendine özgü özellik taşıyan zaman

 - Dönme dönüş

 - Aktarılma

 - Bir mal üzerindeki hakkı bir başkasına geçirme

 - Bir görevin bir kişiden başkasına geçmesi

 - Düzenli ve sürekli değişim, çevrim

 - Bir hareket birbiri ile aynı olan eşit zamanlarda yapılan bir başka hareketlerden oluştuğu zaman hareketlerin her biri yada bunların yapılması için geçen zaman aralığı, periyot

 - Dolaşma

 

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