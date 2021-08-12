Detaylı Ultrason Kaçıncı Haftada Yapılır? Hangi Hafta Ultrasona Gidilmeli?

Erken haftalarda yapılan ultrasonografik işlemleri anne ve bebeğin sağlığının korunması amacıyla yapılmaktadır. Gebeliğin çok detaylı incelenmesi için yapılan ultrasonografik incelemeler gebeliğin belirli dönemlerinde uygulanmaktadır.

Detaylı Ultrason Kaçıncı Haftada Yapılır?

Ayrıntılı ultrason riskli gebelikler, doğumsal sakatlık ve hastalıklar konusunda uzman bir perinatoloji uzmanı tarafından yapılmaktadır. Bebeklere ve anne adaylarına hiçbir zararı olmayan ultrasonografik uygulamaları gebeliğin mevcut durumu ve ayrıntılı anatomik incelemesini içermektedir. Bu rapor ile bebeğin görüldüğü dönemdeki durumu hakkında ayrıntılar ve danışmanlık bilgileri içermektedir. Ayrıntılı ultrason gebeliğin şu haftalarında yapılmaktadır:

- 11. ile 13. hafta arası tüm gebelerde uygulanır.

- 18. ve 23. haftalarda tüm gebelerde uygulanır.

- 24. hafta ve sonrasında riskli gebeliklerde uygulanmaktadır.

Hangi Hafta Ultrasona Gidilmeli?

Gebeliğin anne rahmine yerleşmesinden sonra bazı haftalarda değerlendirilmesi ve önemli durumların tespit edilmesi amacı ile ultrasonografik uygulamalar yapılmaktadır. Yapılan işlem sonrasında bebekler ile ilgili bazı bilgiler verilmektedir. Kadın Doğum uzmanları anne adaylarını genellikle her ay ultrason için çağırmaktadır. Bunun dışında gebelere 11. ve 13. haftalarda ilk detaylı ultrasonografik incelemeler yapılmaktadır.

İlk trimester ayrıntılı ultrasonun ardından gebeler ikinci kez de ayrıntılı ultrasona çağırılmaktadır. 18. ve 23. haftalar arasında ayrıntılı ikinci bir ultrasonografik incelemeler yapılmaktadır.