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Dershane nasıl yazılır? Dershane kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Dershane nasıl yazılır Dershane kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Dershane kelimesi yazımı sıklıkla karıştırılmakta olan bir kelime olarak bilinmektedir. Dershane kelimesinin söylenişinden kaynaklı olarak yazımında da birtakım farklılıklar oluştuğu görülmektedir. Dershane nasıl yazılır? Dershane kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı nasıl olmalıdır? Dershane kelimesinin doğru yazılışıyla ilgili detayları derledik.

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  Dershane kelimesi aynı zamanda derslik olarak da bilinmektedir. Dershane kelimesinin yazılışında ise çeşitli yanlışlıkların yapıldığı görünmektedir. Genel olarak ise dershane kelimesi yerine dersane şeklinde yazım yanlışı yapıldığını söylemek mümkündür. Kelimeyi doğru bir şekilde kullanmak için ise araştırma yapılmaktadır. 

 Dershane Nasıl Yazılır? 

 Dershane kelimesi yazılırken içerisinde h harfi bulunup bulunmadığı sıklıkla karıştırılmaktadır. Dershane kelimesi yazılırken yazılışının doğru olması için kelimenin içerisinde h harfinin bulunması gerekmektedir. Bu bilgiler ışığında kelimenin doğru yazılışı dershane şeklinde olmalıdır. Kelimenin dersane olarak yazılması ise yazım yanlışına yol açmaktadır. Doğru bir şekilde yazılması için dershane olarak yazılması gerekmektedir. 

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 Dershane Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı 

 Dershane kelimesi yazımı karıştırıldığı için sıklıkla nasıl yazıldığı araştırılan kelimeler arasında bulunmaktadır. Kelimenin doğru yazılışını öğrenmek isteyen kişiler ise Türk Dil Kurumu sözlüğüne bakmaktadır. Dershane kelimesinin doğru yazılışı ise "dershane" olarak yazılmalıdır. Kelimenin dershane dışındaki tüm yazılışları ise yanlış olarak kabul edilmektedir. Dershane kelimesi, yazımı karıştırılan kelimelerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Dershane kelimesi Türk Dil Kurumuna göre de dershane şeklinde yazılması gereken bir kelime olarak bilinmektedir.

 

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