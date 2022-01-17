Dershane nasıl yazılır? Dershane kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Dershane kelimesi aynı zamanda derslik olarak da bilinmektedir. Dershane kelimesinin yazılışında ise çeşitli yanlışlıkların yapıldığı görünmektedir. Genel olarak ise dershane kelimesi yerine dersane şeklinde yazım yanlışı yapıldığını söylemek mümkündür. Kelimeyi doğru bir şekilde kullanmak için ise araştırma yapılmaktadır.

Dershane Nasıl Yazılır?

Dershane kelimesi yazılırken içerisinde h harfi bulunup bulunmadığı sıklıkla karıştırılmaktadır. Dershane kelimesi yazılırken yazılışının doğru olması için kelimenin içerisinde h harfinin bulunması gerekmektedir. Bu bilgiler ışığında kelimenin doğru yazılışı dershane şeklinde olmalıdır. Kelimenin dersane olarak yazılması ise yazım yanlışına yol açmaktadır. Doğru bir şekilde yazılması için dershane olarak yazılması gerekmektedir.

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Dershane Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Dershane kelimesi yazımı karıştırıldığı için sıklıkla nasıl yazıldığı araştırılan kelimeler arasında bulunmaktadır. Kelimenin doğru yazılışını öğrenmek isteyen kişiler ise Türk Dil Kurumu sözlüğüne bakmaktadır. Dershane kelimesinin doğru yazılışı ise "dershane" olarak yazılmalıdır. Kelimenin dershane dışındaki tüm yazılışları ise yanlış olarak kabul edilmektedir. Dershane kelimesi, yazımı karıştırılan kelimelerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Dershane kelimesi Türk Dil Kurumuna göre de dershane şeklinde yazılması gereken bir kelime olarak bilinmektedir.