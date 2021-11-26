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Derman kelimesinin eş anlamlısı nedir? Dermanın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Derman#Eş Anlamlısı
Derman kelimesinin eş anlamlısı nedir Dermanın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Türkçede yer alan kelimelerin eş anlamlı sözcükleri de bulunmaktadır. Eş anlamlı sözcükler cümleler içerisinde aynı anlamda kullanılmaktadır. Bundan dolayı cümle içerisinde eş anlamlı sözcüklerden birisini kullanmak yeterli olmaktadır. Sizler için Derman kelimesinin eş anlamlısı nedir? Dermanın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK) nelerdir tüm detayları ile derledik.

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Eş anlamlı sözcükler oldukça kolay bir konudur. Çünkü eş anlamlı kelimeler aynı anlamda kullanılan kelimelerdir. Bundan dolayı eş anlamlı bir sözcük farklı kelimeler ile yazılabilir. Farklı kelimeler olsa da anlam olarak aynıdır. Derman kelimesinin de eş anlamlı bir sözcük olduğu bilinmektedir.

 Derman Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 Derman kelimesi insanlar tarafından sıkça kullanılmaktadır. Bu kelimenin 6 adet eş anlamlı karşılığı bulunmaktadır. Derman kelimesi ile aynı anlamda olan kelimeler birbirleri yerine kullanılabilir. İlaç, kuvvet, mecal, güç, takat ve çare kelimeleri derman kelimesi ile eş anlamlıdır.

 Dermanın Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (TDK)

 - Aldığım sağlıklı besinler bana ilaç oldu.

 - Babam yaşlandığından dolayı kuvveti kalmadı.

 - Bugün çok fazla spor yaptığım için mecalim kalmadı.

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 - Dizimden sakatlandığım için bacağımda güç kalmadı.

 - Yeni eve taşındığım için eşyaları taşırken takatim bitti.

 - Arkadaşıma yardım edemediğim için çaresiz kaldım.

 Örneklerde görüldüğü üzere derman kelimesi ile eş anlamlı olan sözcükler birbirinden farklı olsa da cümle içerisinde aynı anlamda kullanılmaktadır. Bundan dolayı eş anlamlı sözcükler oldukça kolay bir şekilde öğrenilebilir.

 

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#TDK#Derman#Eş Anlamlısı

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