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Derbent nedir, nereye bağlıdır? Osmanlı'da derbent muhafızları ne yapar?

Derbent nedir, nereye bağlıdır Osmanlıda derbent muhafızları ne yapar

Osmanlı devleti döneminde derbent olarak adlandırılan bir teşkilat bulunmaktaydı. Bu teşkilat hakkında bilgi sahibi olmak isteyen birçok insan Derbent nedir, nereye bağlıdır? Osmanlı'da derbent muhafızları ne yapar? Şeklinde birbirinden farklı sorulara yanıt aramaktadır. Sizin için derbent kelimesi hakkında tüm detaylarıyla birlikte merak edilen soruları derledik.

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Osmanlıda görev almış teşkilatlardan biri olan Derbent teşkilatı hakkında bilgi sahibi olmak isteyen oldukça fazla birey bulunmaktadır. Bu bireylerin araştırmalarının bir sonuca ulaşabilmesi adına konu hakkında anlaşılır ve doğru bilgilerin verilmesi ciddi bir önem kazanmaktadır.

 Derbent Nedir?

 Derbent; Anadolu ve Rumeli'nin dağlık bölgelerinde bulunan geçit ve yolları korumak ve bu yollardan geçen yolcuların güvenliğini sağlamakla görevli olan teşkilattır. Bu teşkilât içerisinde görevli olanlara ise derbendci denilmekteydi.

 Derbent Nereye bağlıdır?

 Osmanlı’da Derbent, Tutkavul sisteminden geliştirilmiş bir teşkilat olma özelliği taşımaktadır. Günümüzdeki Jandarma’nın karşılığı olarak görev yapmıştır. Çünkü şehir ve kasabalarda subaşı ve yeniçerilerin yapmakta olduğu bir nevi polislik görevi haricinde bir güvenlik teşkilatı bulunmuyordu. Bundan dolayı Osmanlı imparatorluğunun iç güvenliğinden sorumluydular.

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 Özellikle de İpek Yolu gibi önemli ticaret yollarının, dar geçit ve boğaz gibi ıssız yerlerinde kurulan derbentler Selçuklu Dönemi Kervansaray ve han benzeri yapılar olmakla beraber çok çeşitlilik göstermiştir. Bazı Derbentler bir köyü veya birden fazla köyü surlarla çevreleyen bir kaleye benzeyebilmekteydi. Dolayısıyla büyük kervansaray ya da han şeklinde de olabilmekteydi. Ayrıca önemli geçit noktaları olma özelliği taşımakta olan köprülerin bulunduğu yerlerde de derbentçiler görevlendirilmekteydi.

 Osmanlı'da Derbent Muhafızları Ne Yapar?

 Kervanları ve yolları korumak için kurulmuş olan İlhanlı Tutkavul sisteminden geliştirilmiş durumda olan Derbend teşkilâtı, Osmanlı Devleti'nde 14. asrın sonlarına doğru kurulmaya başlanmıştır. Derbend tesisleri, çevresi duvarla çevrili küçük bir kale olmakta idi ve yanında han, cami, mektep ve dükkânlar yer alırdı.

 Derbend muhafızları, korumakta oldukları yollardan geçenlerden belirli bir ücret alırlardı. Aynı zamanda bölgede soyulmuş olan yolculara da tazminat ödemekle yükümlüydüler. Korumakta oldukları köyler, Derbend karakollarına adam vermek ve bu adamların giderlerini karşılamak zorundaydılar.

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