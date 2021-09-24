Depresyon Türleri Nelerdir, Kaça Ayrılır? En Tehlikeli Depresyon Hangisidir?

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Depresyon, insanların hayatlarında yaşadıkları olumsuz olaylar karşısında oluşabilen bir duygu durum bozukluğu olarak ifade edilebilir. Depresyonda olan kişilerin sürekli olarak bir ilgi kaybı ve üzüntü halinde olduğunu söylemek mümkündür. Depresyon türlerine göre kişinin içerisinde bulunduğu durumlar ve davranışlarda değişiklik gösterebilmektedir.

Depresyon Türleri Nelerdir, Kaça Ayrılır?

Depresyon kelimesi daha fazla bilinen bir kelime olsa bile aynı zamanda majör depresif bozukluk ile aynı anlamda kullanılmaktadır. Depresyon hem düşünceleri hem de davranışları etkileyebilen bir rahatsızlık olarak bilinmektedir. Yaygın olarak karşılaşılan depresyon hastalığı ciddi olmasının yanında tedavi edilebilen tıbbi bir hastalık olarak ifade edilebilir.

Tıpta bilinen yedi farklı depresyon türünün olduğunu söylemek mümkündür. Depresyon türleri yediye ayrılır.

Major Depresyon,

Kalıcı Depresif Bozukluk

Doğum Sonrası Depresyon

Psikotik Depresyon

Mevsimsel Afektif Bozukluk

Bipolar Bozukluk

Durumsal Depresyon

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1) Major Depresyon: Klasik depresyon olarak da bilinmektedir. Major depresyon yaşanması durumunda kişinin gerçeklikten uzaklaşmasına ve var olmayan şeyleri hissetmesine sıklıkla rastlanılmaktadır. Olmayan şeylerin aslında olduğunu sanarak bir süre sonra gerçeklikten kopmasına neden olan bir rahatsızlıktır.

2) Kalıcı Depresif Bozukluk: Depresyonun, kalıcı depresif bozukluk sayılabilmesi için semptomların en az iki yıl boyunca gözlemlenmesi gerekmektedir. Aynı zamanda kişilerin major depresyon atağı da geçirebilecekleri söylenebilir.

3) Doğum Sonrası Depresyon: Hamilelik sırasında ortaya çıkabileceği gibi aynı zamanda doğumdan sonraki bir ay içerisinde de ortaya çıkabilecek olan bir depresyon türüdür.

4) Psikotik Depresyon: Depresyona ek olarak, kişinin sabit bir şekilde yanlış inançlara sahip olması şeklinde ifade edilebilir. Olmayan şeylerin olduğunu sanması ve sürekli olarak sanrılar görmesi de psikotik depresyonun belirtileri arasında bulunmaktadır.

5) Mevsimsel Afektif Bozukluk: Özellikle kış aylarında, doğal güneş ışığının azalması ile oluşan bir depresyon türü olarak bilinmektedir. Her yıl tekrarlanmaya meyilli olan bir depresyondur. Genel olarak sosyal ortamlardan uzak durmak, yalnız kalmak istemek, daha fazla uyumak istemek olarak kendisini göstermektedir.

6) Bipolar Bozukluk: Manik depresyon olarak da bilinmekte olan bir depresyon türüdür. Bir moddan diğerine hızlı bir şekilde geçiş olarak da ifade edilebilir. Bir an çok üzgün bir ruh halinde bulunan kişinin bir anda çok mutsuz ve üzüntülü bir ruh haline geçmesi olarak da ifade edilebilir.

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7) Durumsal Depresyon: Durumsal depresyon kişinin beklenmedik bir zamanda karşılaştığı beklenmedik bir durum karşısında yaşadığı duygulara bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.

En Tehlikeli Depresyon Hangisidir?

Depresyon türleri oldukça fazla bir çeşitliliğe sahiptir. Yaşanılan tüm depresyonların ciddi olduğu ancak tedavi edilebilmesinin de mümkün olduğu söylenebilir. En tehlikeli depresyon türü ise dışarıdan bakıldığı zaman belirtileri tam olarak tespit edilemeyen depresyon türü olarak ifade edilebilir. Dışarıdan bakıldığı zaman fark edilmesi mümkün olmayan depresyon, en tehlikeli depresyon olarak bilinmektedir. Böylece teşhisi konulamayan depresyonun tedavisinin de yapılması mümkün olmamaktadır.

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En tehlikeli depresyon olarak ifade edilebilen ve dışarıdan fark edilemeyen depresyon türlerinden birisi de atipik depresyon olarak ifade edilebilir. Gülümseyen depresyon olarak bilinen ve dışarıdan bakıldığı zaman depresyonun hiç bir belirtisinin bulunmadığı depresyon türü de en tehlikeli depresyon olarak ifade edilmektedir. Depresyonun tedavi edilebilir bir psikolojik rahatsızlık olduğu unutulmamalıdır.