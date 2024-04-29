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Depremzede öğretmenler görev yerine dönebilecek

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#Milli Eğitim Bakanlığı#Resmî Gazete#Öğretmen
Depremzede öğretmenler görev yerine dönebilecek
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 18:46

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 6 Şubat 2023'te gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yer değiştiren öğretmenlere önceki görev yerlerine geri dönüş hakkı verilecek.

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Resmî Gazete'de 8 Şubat 2023'te yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile olağanüstü hâl ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde görev yapan öğretmenlerin deprem sonrasında isteğe veya mazerete bağlı olarak görev illeri değiştirilmişti. Bu kapsamda deprem sonrası görev yeri değişen öğretmenlerin daha önce görevli oldukları ilde bulunan eğitim kurumlarına süre şartı aranmaksızın Bakanlıkça yayımlanan duyuru doğrultusunda yer değiştirme başvuruları alınabilecek.

HİZMET PUANI ÜSTÜNLÜĞÜNE GÖRE ATANACAKLAR
Başvurular 3-6 Mayıs tarihleri arasında, atamalar ise 7 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. Ayrıca atamalar depremden etkilenen 10 ilde ilan edilen kontenjanlar dâhilinde hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Ataması gerçekleşen öğretmenlerin yeni görev yerlerinde başlama işlemleri ise 14 Haziran’dan itibaren gerçekleştirilecek.

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#Milli Eğitim Bakanlığı#Resmî Gazete#Öğretmen

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