Depremzede öğretmenler görev yerine dönebilecek

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Resmî Gazete'de 8 Şubat 2023'te yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile olağanüstü hâl ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde görev yapan öğretmenlerin deprem sonrasında isteğe veya mazerete bağlı olarak görev illeri değiştirilmişti. Bu kapsamda deprem sonrası görev yeri değişen öğretmenlerin daha önce görevli oldukları ilde bulunan eğitim kurumlarına süre şartı aranmaksızın Bakanlıkça yayımlanan duyuru doğrultusunda yer değiştirme başvuruları alınabilecek.

HİZMET PUANI ÜSTÜNLÜĞÜNE GÖRE ATANACAKLAR

Başvurular 3-6 Mayıs tarihleri arasında, atamalar ise 7 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. Ayrıca atamalar depremden etkilenen 10 ilde ilan edilen kontenjanlar dâhilinde hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Ataması gerçekleşen öğretmenlerin yeni görev yerlerinde başlama işlemleri ise 14 Haziran’dan itibaren gerçekleştirilecek.