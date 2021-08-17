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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 17.08.2021 - 11:18 | Son Güncelleme:

Deprem hazırlığı çağrısı

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Deprem hazırlığı çağrısı

Kocaeli Gölcük’te 17 Ağustos 1999’da meydana gelen ve tüm Marmara Bölgesi’nde, İzmir’den Ankara’ya geniş bir alanda hissedilen 7.5 büyüklüğündeki Gölcük Depremi’nin üzerinden 22 yıl geçti.

Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri, depremin  yıldönümünde  “Artık depremin ne zaman, nerede ve hangi büyüklükte olacağı sorularını bir tarafa bırakıp söz konusu doğal afetin meydana geleceği gerçeğiyle yapılacak çalışmalara odaklanmanın en rasyonel davranış olacağını düşünüyoruz” dedi.

 

“Özellikle son yıllarda artan yüksek maliyetli inşaat yatırımları düşünüldüğünde deprem sonrası meydana gelebilecek hasarın ekonomik etkisinin de çok büyük olacağı açık” diyen akademisyenler şunları dile getirdi:

 

“Geçmiş depremler göstermiştir ki yaşanan kayıpların yanı sıra hayatta kalanlar oldukça büyük bir ekonomik yük ve sorunlu bir çevre ile karşı karşıya kalmıştır. Oluşacak sorunun boyutu, bugünden alınacak önlemlere doğrudan bağlı. Ancak unutulmamalıdır ki bu gibi önlemler uzun vadeli ve belirli bir strateji içinde geliştirilmesi gereken aksiyonlardır. Son olarak, belirtilmesi gereken en önemli nokta, deprem gibi doğal afetlere karşı insanların algısı değiştirmek için yapılacakların başında söz konusu çalışmaları bir devlet/yerel yönetim politikası haline getirmek ve uzun vadeye yaymaktır”

 

 

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