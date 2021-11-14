Depozito Nedir, Ne Zaman İade Edilir? Kirada Verilen Depozito Nasıl Geri Alınır?

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Depozito, çok kısa ve genel bir tanıma göre bir çeşit "güvence" veya "teminattır".



Depozito Nedir?



Depozito kavramı ile daha çok bir gayrimenkulün kiralama işlemi sırasında karşılaşmak mümkündür. Bir konut veya işyeri kiralamak istenildiğinde ilanda veya emlak komisyoncusunda "bir kira bedeli kadar da depozito" talep edildiğini öğrenmek mümkündür.



Depozito; kelime olarak...



Depozito, gayrimenkulünü kiraya veren mülk sahibinin talep ettiği bir teminat, bir güvencedir. Kiralanan mülkün zarar görmeyeceğine dair para veya kıymetli evrak ( senet, çek ve benzeri ) depozito olarak kiralayana verilir.



Gayrimenkul kiralama işlemlerinde depozito önceden verilir ve kira sözleşmesinin şartlarına da yazılır. Kural olarak da kiracının kiralayanı boşaltması sırasında yani kiralanan mülkten çıkarken geri alınır. Depozito o zaman kiracıya geri ödenir.



Depozito konusu Kanunlarla da düzenlenmiş olup, kiralayan kira bedelinin 3 katı kadar depozito talep edebilir. Daha fazla talep etme hakkı bulunmamaktadır. Uygulamada 1 kira bedeli kadar depozito talep edilmektedir.



Depozito Ne Zaman İade Edilir?



Ne yazık ki, bazı hallerde kiracılar yönünden bu depozitoyu geri almak problem teşkil edebilmektedir. Mülk sahipleri depozitoyu geri ödemek istememektedirler. Mevzuata göre kiralanan tahliye edilirken yani boşaltılırken eğer kiralanan mülkte herhangi bir hasar veya zarar meydana gelmemişse bu halde depozitonun kiracıya iade edilmesi gerekmektedir.



Kısacası depozitonun kiracıya iade edileceği zaman, kiralananın boşaltılıp kiralayana teslim edildiği andır. Fakat kira kontratında eğer başkaca koşullar ve şartlar düzenlemişse bu durumda kira sözleşmesindeki şartlara uygun biçimde depozito geri verilir.



Kirada Verilen Depozito Nasıl Geri Alınır?



Kiracı, kiralanan mülkü boşaltacağını önceden kiralayana bildirir. Kiralayan da kiralanan mülkü teslim alırken şayet kiracının kullanım hatasından kaynaklı bir arıza veya zarar yoksa depozitoyu iade etmekle yükümlüdür.



Genellikle bu kontrol ve teslim yapıldıktan sonra bir defada ve derhal depozito iade edilmelidir. Ancak taraflar kira sözleşmesinde daha farklı düzenleme yapmış da olabilirler. Fakat bazı hallerde kiralayanlar kötü niyetli olarak depozitoyu iade etmemekte ve kiracıya zorluk çıkarmaktadırlar. İşte böyle durumlarda kiracı icra yoluyla veya gerekirse mahkemeye başvurarak depozitonun kendisine iade edilmesini talep hakkına sahip bulunmaktadır.