Denk kesir nedir ve nasıl bulunur? Örnekleri ile denk kesir konu anlatımı

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Denk kesir miktarları aynı olan kesirlere denmektedir.

Denk Kesir Nedir?

Denk kesir adından da anlaşılacağı üzere denk olan yani eşit olan kesirlere verilen isimdir. Denk kesirler bir kesrin sadeleştirilmiş ya da genişletilmiş halidir. Denk kesirler için en basit örnek 1/2 ve 2/4 kesirleridir. Bir bütünde 1/2 ve 2/4 aynı yeri kapsamaktadır bu nedenle 1/2 ve 2/4 denk kesirlerdir. Denk kesir eşit miktarı eşit ölçüyü anlatan kesirler için kullanılmaktadır. Denk kesir için en basit örnekler 1/2, 2/4 ve 3/6 kesirleri örnek verilebilir. Verilen üç kesirde bir bütünün yarısını ifade etmek için kullanılmaktadır.

Denk Kesir Nasıl Bulunur?

Denk kesir bir kesrin sadeleştirilmiş ya da genişletilmiş halidir. Size verilen kesirlerin denk kesir olup olmadığını kesirleri genişleterek ya da sadeleştirerek kolayca bulabilirsiniz. 1/2 ve 2/4 kesirlerinin denk kesir olduğu biliniyor fakat bilinmeseydi 2/4 kesrinin 2 ile sadeleştirerek 1/2 olduğunu öğrenebilirdik. 1/2 ve 2/4 kesirleri denk kesirlerdir. Size verilen kesirleri denk kesir olup olmadığını anlamak için genişletme işlemi veya sadeleşme işlemi yapmanı gerekmektedir. 1/2, 2/4 ve 3/6 kesirleri için;

1/2 kesrinin 2 ile genişletirsek 2/4 ve 3 ile genişletirsek 3/6 kesirleri elde edilir.

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2/4 kesrini 2 ile sadeleştirirsek 1/2 kesri elde edilmektedir.

3/6 kesrini 3 ile sadeleştirirsek 1/2 kesri elde edilmektedir

Denk Kesir Örnekleri

Denk kesirler eşit miktarı gösteren kesirlerdir. Denk kesirlerin paydaları ve payları doğru orantılıdır. Denk kesir örnekleri:

Ahmet pastanın 1/8’ini yemiş ve Hazal da pastanın 3/24’ünü yemiş. Ahmet ve Hazal’ın yediği pasta miktarı aslında eşittir. Sadece kafa karışıklığı yaratmak için farklı kesirler ile yazılmıştır. 3/24 sayısını 3 ile sadeleştirdiğimizde 1/8 kesrini elde ederiz. 1/8 ve 3/24 kesirleri denk kesirlerdir.

Bir yolun 4/36’sına bir lamba 5/45’lik kısmına da bir çöp kutusu konmuştur. 4/36 kesrini sadeleştirirsek 1/9 kesri bulunur. 5/45 kesrini de sadeleştirirsek 1/9 kesri bulunur. Yani 4/36 kesri ile 5/45 kesri denk kesirlerdir.

Bir tepsi baklavanın 9/27sini ikram edilmiş ve 6/9’u satılmıştır. 9/27 kesri sadeleştirildiğinde 1/3 kesri bulunulmaktadır. 6/9 kesrini sadeleştirdiğimizde 2/3 kesri bulunmaktır. 9/27 kesri ile 6/9 kesri denk kesir değildir.

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Hasan parasının 8/12’si ile kalem 48/72’si ile defter almıştır. Hasan kalem ve deftere eşit miktarda paralar vermiştir. 8/12 sayısını 6 ile genişletirsek 48/72 sayısı çıkmaktadır ya da 48/72 sayısını 6 ile sadeleştirirsek 8/12 kesri çıkmaktadır. 8/12 ile 48/72 kesirleri denk kesirlerdir.

Bir anne çocuğunu parasının 57/76’sı ile dershaneye yazdırmıştır. Çocuğun babası ise parasının 102/136’sı ile çocuğunun istediği bisikleti almıştır. Anne ve babası çocuğu için eşit miktarda para harcamışlardır. 57/ 76 sayısı 19 ile sadeleştirilirse 3/4 kesri ortaya çıkmaktadır. 102/136 kesrini 34 sayısı ile sadeleştirince 3/4 kesri ortaya çıkmaktadır. Buna göre 57/76 kesri ile 102/136 kesri eşit miktarları anlatmaktadır yani denk kesirlerdir.

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24 lirası olan ezgi parasının 4/8’i ile kendisine yemek almıştır. Ezgi parasının 6/12’si ile kendine kolye almıştır. Ezgi kolye ve yemeğe eşit miktarda para vermiştir. 4/8 kesrini 4 ile sadeleştirirsek 1/2 kesri elde edilmektedir. 6/12 kesrini 6 ile sadeleştirirsek 1/2 kesri ortaya çıkmaktadır. 4/8 kesrini 3 ile genişletirsek 12/24 kesri çıkmaktadır. 6/12 kesrini 2 ile genişletirsek 12/24 çıkmaktadır. 4/8 ile 6/12 kesirleri denk kesirdir.