Deniz İşletmeciliği Ve Yönetimi Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Bu bölümde öğrenciler, mali kaynakların ve insan gücünün gemilerde en verimli şekilde kullanılması üzerine bir eğitim almaktadırlar.

Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü Nedir?

Bu bölüm, denizcilik alanındaki finansal işlemleri yürütecek personellerin yetiştirilmesi amacı ile kurulmuştur. Bu bölümün yetiştirdiği personeller, çalışacakları şirketlerin kar planlamalarını yaparlar. Her türlü hizmetin mümkün olan en verimli şekilde gerçekleştirilebilmesini sağlayacak personeller bu bölümde yetiştirilmektedir.

Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü Amacı Nedir?

Bölümün amacı, deniz taşımacılığında yönetim ve işletme konusunda çalışabilecek yetkin personel yetiştirmektir.

Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Gemide çalışan personellerin dışında, karada da çalışan personellerin bulunması gerekmektedir. İşte bu bölümden mezun olanlar da, karadaki işlerin organize edilmesi, takibinin yapılması gibi işlemleri gerçekleştirirler. Yani kısacası bu bölümden mezun olanlar deniz işletmeciliği görevlerini karadan yürütürler. Bu bölümden mezun olanlara "deniz işletmecisi" denmektedir.

Genellikle bu bölümden mezun olan personeller, gemilerin en karlı biçimde çalıştırılması üzerine çalışırlar. Aynı zamanda kaynaklar en doğru ve en verimli şekilde kullanılmalıdır. Aynı zamanda bu alanlarda yapılan tüm çalışmaları da denetleme yetkileri bulunmaktadır. Gemilerin yükleri, yüklenmesi ve yolcu hareketleri konusunda da çalışmalar yürütürler.

Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü Kaç Yıllıktır?

Deniz işletmeciliği ve yönetimi, toplam 8 yarıyıl eğitim görülen 4 yıllık bir lisans bölümüdür.

Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Bu bölümü tercih etmek isteyen öğrencilerin bazı özelliklere sahip olması gerekmektedir. Örneğin bu bölümü tercih edecek kişilerin ekonomi, sosyal bilimler ve işletme alanlarına ilgi duyması gerekir. Aynı zamanda ikna yeteneği, girişimcilik, yaratıcılık gibi yetenekler de oldukça önemlidir. Bu bölümü okuyacak öğrencilerin uzun süre açık havada çalışmaktan ve uzun süreli deniz yolculuklarından imtina etmemesi gerekmektedir. Tüm bunların dışında gerekli olan üniversite sınavlarına girip, bu sınavlarda bölüme girmek için yeterli olan puanların alınabilmesi gerekir.

Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü İngilizce midir?

Deniz işletmeciliği ve yönetimi Türkiye'de ve KKTC'de olmak üzere toplam 8 üniversitede bulunur. Bu üniversitelerden bazıları Türkçe olarak eğitim verirken, bazıları da İngilizce olarak eğitim verir.

Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Bu bölüme girebilmek için üniversite sınavlarında TYT ve AYT bölümlerine girmek gerekmektedir. Bölüm, Eşit Ağırlık (EA) puan türü ile öğrenci almaktadır. Bu bölüm yeni bir bölüm olması sebebiyle sıklıkla kaptanlıkla karıştırılır fakat bunlar tamamen farklı bölümlerdir.

Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Deniz Ticaret hukuku

Seyir

Deniz İşletmeciliği

Deniz İşletme Ekonomisi

İktisat

Gemicilik

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Deniz Hukuku

Denizde Güvenlik

Denizde Haberleşme

Uluslararası Lojistik

Deniz Taşımacılığı

Deniz Ticaret İşletmelerinin Yapıları

Acente ve Broker İşletmeciliği

Gemi Yapımı ve Yükleme

Tedarik Yöntemi

Uluslararası Denizcilik Kurumları

İşletmelerde Yazışma, Sözleşme ve Müzakere Teknikleri

Temel Gemicilik Bilgileri

Deniz Ticareti ve Politikası

Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Bu bölümden mezun olan öğrenciler hem devlet kurumlarında hem de özel sektörde iş bulabilirler. Fakat bu bölümden mezun personellerin devlet kurumlarında iş bulma imkanları, özel sektörde iş bulma imkanlarına göre daha zayıftır.

Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Bu bölümden mezun personeller limanlarda, lojistik firmalarında, gemi yapım şirketlerinde, deniz taşımacılığı firmalarında ve aynı zamanda Ulaştırma Bakanlığı'nda çalışabilirler. Devlet kurumlarında ya da bakanlıklarda çalışabilmeleri için KPSS'ye girmeleri gerekmektedir.

Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

İstanbul Piri Reis Üniversitesi (İngilizce) (Burslu)

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (İngilizce)

Kocaeli Üniversitesi

Antalya Akdeniz Üniversitesi

Mersin Üniversitesi

KKTC Girne Üniversitesi (İngilizce) (Burslu)

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi