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Deltoid alanı nasıl bulunur ve hesaplanır? Formülü ve örnekleri ile deltoid alanı hesaplama

#Deltoid Alanı Nasıl Bulunur Ve Hesaplanır?#Formülü#Örnekler
Deltoid alanı nasıl bulunur ve hesaplanır Formülü ve örnekleri ile deltoid alanı hesaplama

Geometride farklı özelliklere sahip pek çok şekil bulunmaktadır. Bunlardan birisi de deltoid olmaktadır. Deltoid geometrinin en farklı ce özel şekilleri içerisinde yer alan deltoid bünyesinde birçok farklı yapıyı taşımaktadır. Özellikle çevresi ve alanının nasıl hesaplanacağı merak edilen bilgiler arasında yer almaktadır. Peki deltoid alanı nasıl bulunur ve hesaplanır? Formülü ve örnekleri ile deltoid alanı hesaplama hakkında merak edilenleri detaylıca derledik.

 

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Deltoid sayesinde kenar ve açı ile beraber iç kısmına çizilecek bir çemberin farklı bölümlerini çözme şansı elde edilmektedir. Bu bağlamda birçok farklı problemde karşılaşılan önemli geometrik şekiller arasında yer alan deltoidin alan hesaplama formülü sıklıkla araştırılmaktadır.

Deltoid Alanı Nasıl Bulunur?

Deltoid alanını bulmak için deltoidin tanımını ve özelliklerini bilmek gerekmektedir. Deltoid Öklid geometrisi üzerinden ele alınmaktadır. Tabanları çakışık olan ikizkenar üçgenlerin oluşturduğu yapıya deltoid adı verilmektedir. Buna göre iki farklı ikizkenar üçgenin karşılıklı olarak birleşmesi sonucu bu şekil oluşmaktadır. Deltoid özel bir yapıya sahip bir şekil olmaktadır. Bu nedenle iç kısmı hatasız bir daire çizme özelliği taşımaktadır.

Deltoid şeklinin alanı ve çevresini hesaplayabilmek için özelliklerini bilmek çok önemlidir. Bununla beraber kenar ya da açılar üzerinden de işlemler yapılabilmektedir. Deltoidin özellikleri şunlardır:

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- İki çift birbirine eş kenardan oluşmaktadır.

- Köşegenleri dik kesişir.

- Köşegenlerden biri simetri eksenidir.

- Köşegenlerden birisi açıortaydır.

Öne çıkan özellikleri ile birlikte gerekli formül üzerinden pek çok problem çözülebilmektedir. Deltoidin alanını bulmak için alan formülünün bilinmesi gerekmektedir. Deltoid alan formülü deltoidin dik köşegenlerin birbirleri ile çarpımının yarısı şeklinde ifade edilmektedir.

Deltoidin Alanı Nasıl Hesaplanır?

Deltoid önemli geometrik şekillerden birisidir. Her şekilde olduğu gibi deltoid geometrik şeklinin de alanını hesaplamak mümkündür. Deltoidin alanı bir eşkenar dörtgen gibi ele alınmaktadır. Deltoid alanı belirli bir formül üzerinden sağlanmaktadır. Buna göre deoltoid alan formülü şu şekilde açıklanmaktadır:

- Deltoid alanı: ( Köşegen 1 * köşegen 2 ) / 2

Deltoid alanı formülde de belirtildiği gibi iki farklı köşegenin çarpılması ve daha sonra ikiye bölünmesi ile ifade edilmektedir. Çarpılan köşegenlerin yarısı deltoid alanını vermektedir. Bu şekilde ele alınacak olan köşegenler ile birlikte kolay bir şekilde alanının çözümü bulunmaktadır. Standart ve sabit olarak öne çıkan alan ve çevre formülü ile birlikte aynı zamanda kenar veya açıları da bulma şansı elde edilmektedir.

Formülü ve Örnekleri İle Deltoid Alanı Hesaplama

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Bir deltoid birbirine bitişik olan yani karşı karşıya olmayan eşit uzunluktaki iki kenar çiftine sahip olan dört kenarlı bir şekil olarak karşımıza çıkmaktadır. Sahip olunan bilgiler doğrultusunda deltoid alanı eşkenar dörtgen alanı ile aynı formülü taşımaktadır. Bu nedenle eşkenar dörtgen alanı formülü ile aynı sonuç bulunabilir.

Deltoid alanı bulmak için eşkenar dörtgen alan formülü kullanılabilir. Eşkenar dörtgen kenarları aynı uzunlukta olan özel bir deltoid türüdür. Bir eşkenar dörtgen gibi deltoidin alan formülü şu şekildedir:

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- Alan: ( Köşegen 1 * Köşegen 2) / 2 veya A: ( d1 * d2 ) / 2

Buna bir örnek vermek gerekir ise deltoid köşegen uzunlukları 20 metre ve 5 metre ise alanı şu şekilde bulunur:

Alan: ( 20 * 5 ) / 2 : 50

Bu formüle göre köşegen uzunlukları 20 ve 5 metre olan deltoidin köşegenleri çarpılması sonucu 100 sonucu çıkmaktadır. Formüle göre iki ye bölündükten sonra deltoidin alanı 50 olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğer köşegen uzunlukları bilinmiyor veya ölçülemiyor ise onları hesaplamak için trigonometri de kullanılabilir.

 

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