Değişen dünya ve eğitimin geleceği

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Zirvede 63 konuşmacı yer alırken, Eğitim Teknolojileri Zirvesi Koordinatörü Dr. Işıl Boy Ergül ve BM Büyükelçisi, Amerikan Uluslararası Akreditasyon Birliği Başkan ve Kurucusu Dr. Paul Beresford-Hill açılış konuşmasını yaptı. Öte yandan şarkıcı Haluk Levent de onur konuğu olarak yer aldı.

Eğitim Teknolojileri Zirvesi Koordinatörü Dr. Işıl Boy Ergül açılış konuşmasında şunları söyledi:

“10 sene sonra hayatımızda olmayacak şeyler, var olacak diye hep konuşuyoruz. Çünkü 10 sene önce hayatımızda olmayan şeyler şu anda hayatımızda. ‘En hızlı öğrenme çözümlerini nasıl sağlarız?’ ‘Öğretmenlere hizmet içi eğitimi nasıl etkili hale getiririz’ sorusuna yanıt aramak için Eğitim Teknolojileri Zirvesi’ni düzenliyoruz. 2020 temamız sürdürülebilir innovasyondu, 2021’de Toplum 5.0 temasını belirledik önceki senelere baktığımızda “sosyal etki” temasının geleceği belliydi.”

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YENİ DÜNYAYA EĞİTİMLE HAZIRLANMALI

Yeni teknolojiye uyum sağlamak için tüm dünyada eğitime büyük pay düştüğünü vurgulayan Dr. Paul Beresford-Hill ise yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Geleceğe baktığımızda bizim asıl düşüncemiz eğitim ve geleceği konuşmak olacak. Teknoloji geleceğin dünyamızı nasıl şekillendiğini gösterecek ve toplumumuzu nasıl etkilediğini belirleyecek geniş ve önemli bir alan. Bu 4’üncü endüstri değişimi ve internet bilginin milyarlarca insan tarafından paylaşılmasını sağladı. Teknolojiyi herkes her yerde kullanıyor ancak şu anda siyasi zararı faydalarını geçmeye ve gölgede bırakmaya başladı. Sahip olduğumuz teknoloji hepimiz için, halk için en iyi şekilde kullanılmalı.

Küresel olarak baktığınızda internet merkezileşmekten uzaklaşıyor ve bireyselleşiyor, yeni şeyler önümüze geliyor. Bu konuda “hesap verilebilirlik” özellikle düşünülmeli. Özellikle dijital tacizler konusuna dikkat edilmeli. Bu konuda manipülasyonlar yapıldı ve internet insanları kontrol altında tutmak için kullanıldı. Şimdi hükümetler bunu korumalı. Eğitim ve teknolojiyi bir araya getirmeli ve insanları yeni dünyaya hazırlamalı. Yeni dünyayı tasarlarken Birleşmiş Milletler, özel sektör ve özel kuruluşlar bir arada çalışmalı. Bütün paydaşlar dijital dönüşüme katkı sağlamalı. Bu konuda belli ilkelerin belirlenmesi hepimiz için önemli. Bu yeni yapay zekayı önemsemeli ancak bu konudaki uygulamalarda insan hakları ön planda olmalı ve internette hesap verilebilirlik ilkesine uyulmalı. Ayrımcılık ve manipülasyona engel olunmalı. Bizim ortak gündemimiz küresel olarak dijital etkisini tartışmak ve tamamen kendimizi adamadan bunu yapamayız özellikle eğitim sektöründeki herkesi bir araya getirmeliyiz. Bu sadece bir yenilik, zorunluluk.”

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“ÇOCUKLARA YOLUNUZU” ÇİZİN DERDİM

Yaptığı yardım projeleriyle gündeme gelen sanatçı Haluk Levent de teknoloji ve “Sosyal Etki” ile ilgili konuşmasında şunları söyledi :

“Sosyal etki deyince aklıma bir güvercinin havalanması ve diğer tüm güvercinlerin o güvercinin kanat çırpışına göre hareketlenmesi geliyor. Güzel bir şeyler yapılmaya başlandığında, o güzel şeylerin peşinden giden insanlarla sayının artması sosyal etkinin ta kendisi. Yaşadığımız dünyada ızdırap duyan, acı çeken insanları toplumun vicdanlı insanlarıyla buluşturmak benim için sosyal etkinin anlamı.

Öğretmen olsaydım en başta çocuklara ‘anne babalarınızın istediği bir çocuk olmamaya çalışın, kendi istediğiniz kişi olmaya çalışın’ derdim. Ailenizin istediği mesleklere değil kendi geleceğinize hazırlanın der kendi yollarında gitmelerini söylerdim. Böylece sanatta ve bilimde daha iyi ve özgün işler çıkar.”