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Değil edat mı bağlaç mı? Hangisi olduğunu nasıl anlarız? (TDK)

#Araştırma#Değil#Edat Mı
Değil edat mı bağlaç mı Hangisi olduğunu nasıl anlarız (TDK)

Türkçede edatlar ve bağlaçlar vardır. Edat olan ve bağlaç olan kelimeler bazı durumlarda karıştırılmaktadır. Bu kelimelerden bir tanesi değil kelimesidir. Değil kelimesinin cümlede edat olarak mı bağlaç olarak mı kullanıldığı kafa karıştırmaktadır. Değil kelimesi edat mıdır bağlaç mıdır? Değil kelimesinin edat mı bağlaç mı olduğu nasıl anlaşılır? Sizler için değil kelimesinin edat mı bağlaç mı olduğunu detayları ile derledik.

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Değil kelimesi edat olarak sayılmaktadır.

 Değil Edat mı, Bağlaç mı?

 Değil kelimesi edattır. Değil kelimesi kendi başına bir anlam ifade etmese de yanına geldiği kelime ile bir anlam ortaya çıkarttığı için edat kategorisinde yer almaktadır. Değil edatı için olumsuzluk edatı kelimesi de kullanılmaktadır. Değil edatının geldiği cümleler olumsuzluk anlamı katmaktadır.

 Değil Kelimesinin Edat mı, Bağlaç mı Olduğu Nasıl Anlaşılır?

 Edatlar cümleye anlam katmaktadır. Bağlaç olan kelimeler sözcükler arasında bağlantı kurmaktadır. Değil kelimesi cümleden çıkartıldığında anlam bozulmasına yol açtığı için edat sayılmaktadır. Değil kelimesi cümleden çıkarıldığında anlam bozulmasaydı bağlaç olarak sayılacaktı.

 

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#Araştırma#Değil#Edat Mı

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